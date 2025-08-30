Dva týdny svobody: Recidivista se vrátil zpět za mříže v den svých narozenin
Co si počít na svobodě očividně netuší recidivista (44) z Duchcova na Teplicku. Sotva ho pustili z vězení, hned začal s vykrádačkami. Do 14 dnů ho tak poslala soudkyně zpět za mříže. Do vazby zamířil na den svých narozenin.
Muž byl v minulých letech ve zlodějinách postrachem teplického okresu. Všichni si oddechli, když zamířil na 2,5 roku za mříže. Tam se mu očividně líbí tak, že o pobyt na svobodě nestojí.
Když ho začátkem srpna propustili, vydržel sekat dobrotu jen pár dnů. Pak se rychle vrátil do starých kolejí. „Nejprve se vloupal do restaurace v Oseku, kde však nic neodcizil. Následující den „navštívil“ další restauraci, ze které odcizil 8 piv,“ popsala zlodějův vlažný rozjezd policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
Dalším cílem bylo v ten samý den zahradnictví v Duchcově, nakonec zavítal do kiosku u sportovního areálu. „Odnesl si finanční hotovost 12,5 tisíce korun,“ uvedla mluvčí. Zloděj po sobě ale nechal tolik stop, že si pro něj šli policisté najisto.
„Obviněn byl z krádeže a poškození cizí věci,“ doplnila mluvčí. Protože nepoučitelnému nenechavci pobyt mimo nápravné zařízení očividně nesvědčí, navrhli mu kriminalisté vazbu. Státní zástupce jejich přání vyslyšel a soudkyně poslala obviněného zpět za mříže. Skončil tam v den svých narozenin. Na svobodě vydržel pouhé dva týdny.
