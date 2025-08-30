Otrávila svíčkovou, pak vzala nůž: Za dva pokusy o mord manžela si Michaela odsedí 15 let
Dvakrát se pokusila sprovodit ze světa manžela Lukáše M. (34) Michaela M. (30). Poprvé otravou, kdy mu podala svíčkovou s množstvím léků, podruhé pobodáním. Oba útoky muž přežil. Soud nyní ženu poslal do basy na 15 let. Ta si vzala lhůtu na odvolání.
Michaela na manžela zaútočila po 13letém soužití, ze kterého vzešly tři dcery. U soudu uvedla, že to mezi nimi léta skřípalo kvůli tomu, že se muž choval agresivně, fetoval a holdoval pití.
„Problémy začaly po narození první dcery, kdy mě začal napadat. Když měla necelý rok, začal brát drogy a tehdy mě poprvé uhodil pěstí. Později se k tomu přidal alkohol,“ postěžovala si obžalovaná.
„Vyhrožoval, že mě zabije, že mě nechá znásilnit, vyhrožoval sebevraždou,“ líčila. Soud uznal, že to neměla jednoduché, ale přesto došel k závěru, že jednala nepřiměřeně.
Pomáhal švagr
K nejkrajnějšímu řešení nefungujícího manželství přistoupila poprvé loni v únoru v Karviné, kdy již nacházela novou lásku v náruči staršího bratra manžela. Do svíčkové vmíchala léky s úmyslem muže otrávit, přičemž jí s tím pomáhal i švagr.
Záměrem bylo uvést muže do bezvědomí a pak mu píchnout injekci se vzduchem, která by způsobila embolii. Plán ale nevyšel. Muž na jídlo neměl chuť, protože byl sjetý pervitinem. K činu se žena vyjádřila tak, že ho nechtěla zabít, ale pouze mu ublížit.
Bodala u milence
K druhému zločinu došlo o osm měsíců později, kdy Michaela již žila u jiného milence v Pardubicích, byla v rozvodovém řízení a také už byla stíhaná za předchozí pokus o vraždu. Choť za ní přišel, hádali se kvůli dětem a jeho chování a on do ní začal strkat.
Pak vzala v kuchyni nůž s 20centimetrovou čepelí, a když ji podle ní uhodil, bodla ho do hrudníku a pak do zad. „Byla jsem nervózní, měla jsem strach,“ hájila se. Jelikož ale útočila i do zad, soud neuvěřil, že šlo o obranu.
Už druhý trest
O prvním pokusu o vraždu manžela Blesk informoval letos v dubnu, kdy žena i s milencem, starším bratrem poškozeného, vyfasovala osmiletý trest. Lukášův bratr Miloš tehdy pozval oběť na oběd.
„Rozhodli se bratra usmrtit léky vmíchanými do jídla a nápojů, s navazujícím vpíchnutím vzduchu do jeho žíly, což by vedlo ke vzduchové embolii a následné smrti,“ stálo v obžalobě. Lukáš ale kvůli pervitinu v žilách neměl chuť k jídlu. Teď v pátek pardubický soud vzhledem k dalšímu pokusu o zabití muže původní osmiletý trest zrušil a uložil ženě souhrnný ve výši 15 roků.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.