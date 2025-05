Hodil si mincí, padl orel: Dívku (†18) pak mladík brutálně znásilnil a zabil

Wiktoria se vracela z diskotéky, Mateusz z práce. Potkali se náhodou na zastávce v Katovicích a dali se do řeči. Během jízdy ji pozval k sobě do bytu v Radzionkówě. Dívka nabídku přijala. To, co mělo být nevinným seznámením, se však záhy proměnilo v jednu z nejbrutálnějších vražd posledních let.

„Padl orel, tak jsem ji zabil“

U soudu obviněný mladík vypověděl, že už delší dobu toužil někoho zabít. Wiktoria se jeho obětí stala jen kvůli náhodě, ale o jejím osudu rozhodl hod mincí. „Padl orel, tak jsem ji zabil. Kdyby padla panna, možná by žila,“ řekl mladík bez známky emocí. Dívku udeřil do hlavy, dusil kolenem, poduškou, šňůrou i ocelovým lankem. Poté ji znásilnil. Podle jeho výpovědi měl k pohlavnímu styku dojít až po smrti oběti.

Matce oběti napsal SMS

Mateusz H. po činu nepanikařil. Zavolal na tísňovou linku, kde uvedl, že zabil člověka a chce se zabít. Zároveň ale nad ránem poslal matce oběti uklidňující zprávu: „Dobrý den. Jmenuji se Mateusz. Wiktoria je u mě. Brzy se vrátí domů,“ napsal cynicky v SMS zprávě. Tělo své oběti zabalil do fólie a postříkal pěnou. Policie ho zadržela téhož dne v zahrádkářské kolonii.

Odborníci: Sexuální sadista

Znalci označili Mateusze H. za člověka s parafilií sadistického typu. Podle sexuologa dr. Dariusze Pysz-Waberského mu potěšení přinášelo ubližování a dominace nad bezmocnou obětí. Podobné zkušenosti popsala i jeho bývalá partnerka, která vypověděla, že ji během sexu bil, svazoval a ponižoval, píše deník Fakt.

Prokuratura chce doživotí, obhajoba mírnější trest

Státní zástupkyně požaduje pro Mateusze H. doživotní vězení bez možnosti podmíněného propuštění. „Jde o mimořádně brutální a cynickou vraždu,“ uvedla. Stejně mluvčí rodiny zavražděné apeloval na soud, aby neumožnil pachateli nikdy opustit vězení.

Obhájce mladíka však tvrdil, že jeho klient je sám obětí. „Byl vystaven psychickému i fyzickému týrání, v dětství se často stěhoval a měl sociální fobie,“ řekl s tím, že Mateusz H. potřebuje léčbu, ne jen trest.

Chladná poslední slova

Při závěrečné řeči Mateusz H. lítost neprojevil. Před soudem pronesl jediné: „Chtěl bych se léčit a být zdravější,“ prohlásil. Rodinu zavražděné dívky naposledy oslovil v lednu, kdy nepřesvědčivě tvrdil, že je mu to „strašně líto.“

Soud zamítl žádost obhajoby o přezkoumání znaleckého posudku. Verdikt bude vynesen 4. června 2025.