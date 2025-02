Hradec pláče za oběti útoku: Růže pro Elišku (†19) a Ivetu (†38)

V neprůstřelné vestě, v černé mikině, s kapucí na hlavě, s pouty na rukou připevněnými k opasku a v doprovodu policistů dorazil v pátek před půl jednou obviněný z dvojnásobné vraždy k Okresnímu soudu v Hradci Králové. Na první pohled by do nevysokého, baculatého mladíka s hladkou dívčí tváří nikdo neřekl, že k smrti ubodal dvě ženy. S eskortou kráčel svižně, mlčky, s pohledem upřeným před sebe. Působil klidně, beze strachu, bez známek lítosti. Chvílemi dělal grimasy. Zdálo se, že mu pozornost dělá dobře. V soudní budově kvůli němu panovala zvýšená bezpečnostní opatření.

Přicházeli i ti, kteří je neznali

Před obchod, kde k tragédii došlo a v pátek na něm hlásala cedule, že je prodejna dočasně uzavřena z provozních důvodů, nosili svíčky a květiny i lidé, kteří se s oběťmi neznali. „Přišli jsme zapálit svíčku, protože to, co se stalo, je strašná událost. Chodili jsme sem nakupovat, znali jsme je jen od vidění. Nechápu, jak tohle může někdo udělat. Je strašný, že k tomu neměl žádný důvod, ale i kdyby měl, je to tragédie. O to je to horší,“ míní Anna Dítětová. Rozhořčený událostí byl i její přítel Štefan More: „Nevěřil jsem, že to udělalo dítě.“ Další žena se svíčkou popsala: „Byla jsem v prodejně, když se to stalo. Prošla jsem první uličkou a pak jsem byla v druhé, když jsem odtamtud uslyšela křik. Ze skladu vyběhla prodavačka a křičela, ať utíkáme pryč. Viděla jsem jen jeho kapuci.“

Iveta (†38)

Svíčku za Ivetu včera přišel zapálit před obchod, kde rukou vraha zemřela, i Pavel Miko (18). „Už ve čtvrtek večer tady byla za kamarádku zapálit svíčku mamka. Tak jsme dneska přišli i my,“ řekl Blesku. Podle Pavlovy maminky se starala o dvě děti ve věku tři a pět let. „Bydlela kousek za Hradcem. Je smutné, že se to stalo. Člověk jde normálně do obchodu a stane se taková tragédie,“ nemohl pochopit mladík.

Eliška (†19)

Před rokem Eliška (†19) absolvovala hradeckou obchodní akademii. Škola vyvěsila na její památku černý prapor. Uvnitř budovy studenti vytvořili pietní místo z papírových srdíček, květin, vzkazů a vzpomínek. Na jednom z nich stojí velkými písmeny »ODPOČÍVEJ V POKOJI«.

Ve speciální vazbě

Obviněný mladík může podle renomovaného pražského advokáta Jana Černého skončit za mřížemi až na 10 let. „Je to maximální sazba pro mladistvé. Trest přitom nesmí vykonávat společně s dospělými. To samé platí pro vazbu,“ vysvětluje Černý. Většinou si mladiství odpykávají tresty v detenčních ústavech, ale může to být i v běžné věznici, pokud má vhodné, oddělené prostory.

Pokud bude odsouzen, o podmíněné propuštění by si mohl požádat po odpykání poloviny trestu.dodává Černý.