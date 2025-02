Sériový vrah ubodal i stopařky (†16): Doživotně odsouzený Kott má problém! Na celu propašoval mobil

Na doživotí odsouzený sériový vrah Josef Kott (67) se ve vězení dostal do problémů. Aby mohl volat rodině, pořídil si na celu mobil. To je v base samozřejmě zakázané. Z věznice s ostrahou ho tak sokolovský soud poslal do přísnějšího režimu, a to se Kottovi vůbec nelíbí. Za mříže se dostal poté, co se svým kumpánem Kutílkem (†66) zavraždili v květnu roku 1990 čtyři lidi, pátá oběť zázrakem přežila.

Sériový vrah seděl momentálně ve věznici v Horním Slavkově na Sokolovsku. Tam u něj také při prohlídce cely našli mobil. „Používal jsem ho jen v rámci rodiny. Já ho chtěl hlavně kvůli vnoučatům, protože s nimi nemám povolený videohovor,“ uvedl podle serveru iDnes.cz u sokolovského okresního soudu Kott.

Tvrdil, že žádnou nekalost neplánoval, chtěl si jen víc užít své blízké. Že mobilem porušuje pravidla, věděl. I tak kázeňský trest za tento prohřešek, už pátý v průběhu 35 let, risknul. „Vzhledem k tomu, kolik je mi let a kolika se můžu dožít, jsem si chtěl víc užít rodinu,“ vysvětloval. U soudu se s pochopením nesetkal.

Návrat do zvýšené ostrahy

Snažil se sice poukazovat na to, že získával za chování v base kázeňské odměny. „Je mi líto, co se stalo. Kdybych byl v ostraze, už se to nebude opakovat,“ přesvědčoval Kott marně sokolovskou soudkyni, aby ho neposílala do přísnějšího režimu. Ukázalo se ale, že v base sbíral i tresty. Nejen za mobil, ale i za neuposlechnutí zaměstnanců věznice či porušení léčebného režimu.

„Žádost ředitele věznice na přeřazení do věznice se zvýšenou ostrahou je důvodná,“ rozhodla soudkyně s tím, že je jen na Kottovi, zda si opět vybuduje podmínky pro přeřazení do mírnějšího vězení. Roztrpčený vrah si okamžitě podal stížnost. O jeho přeřazení tak bude rozhodovat ještě odvolací soud.

Vražedné běsnění

Vražedné běsnění sériových vrahů Josefa Kotta a Michaela Kutílka odstartoval 2. května 1990 mord nočního hlídače ve vrátnici stavebního podniku v Nýřanech na severu Plzeňska. Kutílek byl tehdy oblečený v uniformě příslušníka veřejné bezpečnosti. Zavražděnému vzali zbraň.

O dvě hodiny později při cestě do Prahy vzali do vozu Tatra 613 dvě šestnáctileté stopařky z Berouna. V lese u Zbirohu na Rokycansku je obě ubodali nožem. Obětem celkem zasadili osmdesát ran.

Další den zaplatil životem za setkání s nimi pražský taxikář. Nastoupili k němu do vozu a střelou do zátylku jej popravili. Oběť poté okradli. Při návratu do Plzně poté v policejních uniformách zastavili u Kařezu britského kamioňáka. Střelili ho do hlavy, řidič zázrakem přežil a oba vrahy identifikoval. Zakrátko je pak dopadli policisté.

Rozsudek: Doživotí

Soud dvojici poslal v roce 1995 za mříže na doživotí. Kutílek zemřel ve věznici v roce 2017. Již v průběhu výkonu trestu uvedl, že vraždil sám. Nový proces v roce 2006 ale soud zamítl. O dva roky později se Kutílek přiznal ještě k páté vraždě mladíka (+19), kterého ubodal na jaře 1990.

Kott, který se k vraždám nikdy nepřiznal, se obnovy procesu domáhal i v roce 2022.„Sedím za něco, co jsem neudělal. Celý proces byl tehdy postavený jen na výpovědi recidivisty Kutílka, aby mě mohli odsoudit,“ tvrdil. Krajský soud v Plzni ale pro obnovu procesu neshledal důvod. Chyběly nové důkazy.