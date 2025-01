Sériový vrah Nekl unikl trestu smrti: Po předčasném propuštění ho soud za plánování únosu poslal znovu do basy

Za zbavení osobní svobody a pokus o vydírání mu hrozilo osm až 16 let vězení. Nekl žádal zproštění obžaloby, podle něj šlo jen o řeči, které nemyslel vážně. Rozhodnutí není pravomocné, Nekl se na místě odvolal, státní zástupkyně Iva Plšková si ponechala lhůtu, žádala pro něj o rok vyšší trest.

Předseda senátu Pavel Pachner při odůvodnění rozsudku uvedl, že v případě Nekla nešlo jen o slova, ale činil již konkrétní kroky k přípravě únosu a hledal komplice. „Už měl i naplánováno v hrubých rysech, kde a vůči komu zřejmě se toho činu dopustí a jakou částku po něm bude požadovat. A toto sděloval svým kompliců, kteří ovšem jen předstírali, že na tu spolupráci přistupují, ale stále to oddalovali, neboť ve skutečnosti o to zájem neměli a měli z toho obavy,“ řekl Pachner.

V kauze byl z kompliců obžalovaný jen osmapadesátiletý Zbyněk R., který na Neklův pokyn založil čtyři účty, na něž podle spisu mělo přijít výkupné. Podle Pachnera se ale nepodařilo obžalobě prokázat, že při zakládání účtů Rozsypal věděl, k čemu by měly sloužit. Soud ho v tomto bodě zprostil obžaloby a uložil mu roční podmíněný trest se zkušební dobou na dva roky za porušení zákazu pobytu na Liberecku. Ani v jeho případě není verdikt pravomocný. Státní zástupkyně se odvolala, navrhovala mu 9,5 roku vězení. „Mám za to, že důkazy opatřené v přípravném řízení a provedené při hlavním líčení svědčí o pravému opaku,“ řekla.

Nekl se u soudu hájil tím, že únos nemyslel vážně, ale že šlo o formu pomsty vůči lidem, kteří mu v minulosti škodili. U soudu uvedl, že je chtěl do plánování únosu zapojit a pak je udat policii, „aby měli problémy“. Podle státní zástupkyně ho ale kromě jiného usvědčují odposlechy. „Podrobně a vážně v nich hovoří o svém plánu, který by nejraději zrealizoval sám, pokud by mohl,“ uvedla Plšková.

Nekl podle obžaloby hledal komplice, kteří by podnikatele unesli, protože sám by to kvůli svému zdravotnímu stavu nezvládnul. Je imobilní a k soudu chodil s francouzskými holemi. Podle spisu se přípravou únosu podnikatele zabýval skoro rok. Nekl míní, že je stíhán kvůli svému předchozímu odsouzení. „Vnímám to jakou cílenou snahu démonizovat moji osobu,“ řekl.

Neklovy předchozí zločiny se podle srbských soudů odehrály v letech 1998 a 1999. Na nich se předem domluvil s komplici ze Slovenska. V jednom případě zabili řidiče autobusu turistické kanceláře a ještě jednoho muže, aby získali autobus, který pak prodali. Při další výpravě do Srbska Nekl s komplicem zabili řidiče kamionu i jeho spolujezdce, opět ve snaze získat peníze prodejem vozidla. Za podíl na čtyřech vraždách srbské soudy Nekla odsoudily na 40 let vězení, po přesunutí do české věznice v roce 2007 mu byl trest snížen na 25 let vězení a podmíněně propuštěn byl v roce 2021.