Český sériový vrah unikl trestu smrti: Po předčasném propuštění plánoval únos podnikatele v Liberci?

Český sériový vrah Vlastimil Nekl se po předčasném propuštění údajně opět ocitl ve vazbě. Muž na konci 90. let stál za brutálními vraždami minimálně čtyř řidičů kamionů na Balkáně. Tentokrát měl Nekl plánovat únos podnikatele. Chtěl ho podle policie připravit o miliony korun.

Vlastimil Nekl patří k nejtemnějším postavám české kriminalistiky. Na přelomu tisíciletí byl členem česko-slovenského gangu, který se zaměřoval na vraždy řidičů kamionů a autobusů v bývalé Jugoslávii. Případ není mediálně tolik známý, podrobně o něm informoval web SerialKillers.

Metodicky promyšlené útoky byly chladnokrevné a nemilosrdné. Nekl a jeho komplicové si vždy vytipovali spediční firmy a pod záminkou přepravy zboží se spojili s nic netušícími řidiči kamionů. V momentě, kdy Nekl nasedl do kabiny kamionu, řidiče bez váhání zastřelil nebo případně ubodal. Následně vůz i s nákladem prodali na černém trhu.

Předčasné propuštění

V roce 2000 srbský soud Nekla odsoudil k trestu smrti. Měl však velké štěstí. Než jeho případ nabyl právní moci, došlo ke zrušení trestu smrti a Nejvyšší soud bývalé mu udělil náhradní trest 40 let vězení. Odsouzený neprojevil žádnou lítost a stále se považoval za oběť systému.

Po žádosti o přesunutí do České republiky mu byl původní trest přeměněn na 25 let, což byl nejvyšší možný trest, který český soud mohl v té době udělit. A ač soudní přepis obsahoval ustanovení, že nebude podmíněně propuštěn, dostal se na svobodu již po 22 letech kvůli špatnému zdravotnímu stavu.

Nekl byl propuštěn do péče libereckého domova seniorů Atrium, kde ho ostatní klienti i personál znali jako staršího muže s berlemi a vážnými zdravotními problémy. Jen ředitelka penzionu znala jeho minulosti.

„Nebylo mi to moc příjemné,“ přiznala pro CNN Prima NEWS. Na jaře letošního roku však Nekl znovu překvapil. Policie ho podle informací televize obvinila z přípravy únosu podnikatele, který s ním domov pro seniory sdílel. „Chtěli ho zavřít do dodávky a mlátit tak dlouho, až by jim telefonicky na účty nechal převést sedmdesát milionů,“ uvedl pro CNN Prima NEWS zdroj obeznámený s vyšetřováním.

Policie ani liberecký soud zatím nesdělily podrobnosti, neboť vyšetřování je v plném proudu. Nekl spolu s komplicem čelí obvinění z přípravy zbavení osobní svobody se záměrem získání velkého finančního prospěchu, za což jim hrozí až šestnáct let vězení.