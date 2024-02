První zpráva o otravě po vypití alkoholu se objevila 24. září 2012. Pak následovala vlna tragédií, na jejímž konci bylo 47 mrtvých Čechů a tři Poláci. Policie po 18 dnech ohlásila, že zná zdroj jedovatého metanolu.

Rudolf Fian si odpykává doživotní trest v žaláři pro nejtěžší zločince v bývalém hradě na Mírově. Odtud poprvé promluvil pro pořad Bez lítosti, který každou neděli vysílá TV Prima.

„Kamarádi mi říkali, že už to (kšeft s alkoholem, kterému se v 90. letech věnoval – pozn. red.) nejde, že už ten kšeft neletí. Tak jsem si nastudoval zákony a našel chemika a dovezl jsem líh. Vozil jsem toho dost, vydělával jsem dost, abych mohl žít královský život. Pomaličku jsem rostl a pomaličku zvyšoval svoji životní úroveň,“ vzpomíná Fian na dobu, kdy po úrazu opustil zaměstnání horníka a vrátil se ke kšeftování s alkoholem. To jemu i dalším hlavním aktérům vyneslo mnoha milionové zisky.

Třináct korun na litru

„Tehdy můj odběratel ze Zlínska, ten Vacula (Jiří Vacula, druhá ústřední postava kauzy, odsouzen na 15 let - pozn. red.), potřeboval líh. Říkal jsem mu, aby počkal 14 dní nebo měsíc. On požádal toho Křepelu (Tomáš Křepela – třetí ústřední postava kauzy, také odsouzen na doživotí - pozn. red.). Nedokázali se dohodnout na ceně. Já jsem (Vaculovi) prodával líh za 50 korun, Křepela za 63 korun,“ líčí odsouzenec. Právě 13 korun na litru bylo důvodem tragédií a neštěstí, které následovaly.

„Vacula po Křepelovi chtěl tu cenu, co jsem mu dával já. Říkal mi, ať mu domluvím, ať mu dá lepší cenu. Tak mu (Křepelovi) říkám: »To mu nemůžeš dát lepší cenu, vždyť jste kamarádi«. A on řekl, že ne. Ale že jestli chce lepší cenu, tak že mu dá toto. Říkám: »Co v tom je? « A on: »Metanol.« Já v té době ani nevěděl, že nějaký metanol existuje. Když jsem se ho ptal, jestli to je dobré, tak on říkal jo…a hlavně mu to neříkej. Dal mi vzorek, jel jsem za Vaculou, řekl jsem mu, kolik za to chce. On se mě ptal, proč je to tak levné. Já mu řekl, že nevím, ať si to dá na rozbor.“

Fian: Chtěl jsem jen pomoci přátelům

„Dva týdny se (Vacula) neozval, po dvou týdnech volá, že to je v pořádku, že to mám dovézt. Tak to vzniklo, že jsem chtěl v té době přátelům pomoct. Protože to byli dva idioti, kteří se nedokázali domluvit na ceně. Jeden chamtivý a druhý, který byl zvyklý na jiné ceně. A nedovedli udělat kompromis.“

Se smrtícím koktejlem začali kšeftovat ve velkém. Rozváželi ho po stáncích, po večerkách... „V domnění, že to je v pořádku, se dovezla jedna várka, pak další. Pak jsem viděl v televizi, že hlásí, že na Zlínsku někdo zemřel po požití metanolu. Volal Vacula, že prý co se děje. Já říkal, že nevím, tak jsem volal Křepelovi a on říká, že to je v pořádku, že si za tím stojí. Pak za mnou přijel Vacula, vytáhl graf na kvalitu lihu a já to hned viděl, že to je katastrofa,“ přiznal Fian.

Obrovský tlak na policii

V pořadu promluvil i brigádní generál Martin Baláž, tehdejší šéf vyšetřovacího týmu metanolové kauzy. „Byl to strašný tlak ze strany veřejnosti. Trvalo to asi 14 dní, kdy jsme se dostali do různých restaurací, kde se ten alkohol vyskytl a potřebovali jsme to prověřit. Až potom jeden z aktérů řekl, že to dostal od pana Fiana. My jsme vůbec nevěděli, kdo je pan Fian. Z evidence jsme pak zjistili, že to je člověk z Ostravska,“ podotkl Baláž.



Po zatčení nejdřív Fian nechtěl spolupracovat, pak si ale nechal zavolat vyšetřovatele Baláže a ptal se kolik už je mrtvých. V tu dobu to bylo kolem 25 až 28 lidí. To číslo na Fiana dolehlo a rozhodl se pormluvit.

„Čekal jsem to už. Marně jsem doufal, že to tak daleko nedojde. Byla to katastrofa, nemělo se to stát. Je mi těžko za to,“ podotkl Fian v pořadu, když vzpomínal na své zatčení.

Míchání bylo prý jednoduché

„Vysvětloval mi, že to bylo jednoduché. Měli tisícilitrový barel s lihem, půlku lihu vypustili, půlku dodali metylu a ten výsledek je katastrofální. Míchali to ve firmě na nemrznoucí kapalinu do ostřikovačů na Opavsku. Namíchali líh s tím koncentrátem, předali to různým lidem do krajů a ti zase měli trestě – rumovou, zelenou, borovičkovou. Ti pak namíchali objem, který chtěli lidé z hospod a večerek,“ popisoval tehdejší šéf vyšetřovatelů Baláž:

„Chemik se na to podíval a řekl: »To okamžitě vylejte, to když někdo vypije, tak zemře. Ale to už bylo pozdě, protože to už bylo mezi lidmi,“ podotkl.

Nejvíce lituje kolegu havíře

„Nejvíc mi bylo líto toho starého pána z Havířova, toho horníka, co oslepl. Ten patřil mezi první oběti. Všech mi je líto. Ale ten mě nejvíc zasáhl. Potom se to nedalo zvládat…Ta psychika tak pracuje, 24 hodin denně to máte v hlavě. Nepřál bych to nikomu,“ zpytuje svědomí na doživotí odsouzení muž a dodává:

„Lituju toho, že jsem neřekl úplnou pravdu od samého začátku. To byla největší chyba. Mohl jsem mít menší trest a mohl jsem být už dávno doma a mohl jsem normálně pracovat.“

Metanolová kauza

* V naší kriminalistice jde o naprosto ojedinělý případ.



* Padesát úmrtí a mnoho desítek poškozených, něktří oslepli, další mají jinak doživotně poškozené zdraví.

* 61 obviněných

* Tehdejší ministr zdravotnictví Leoš Heger 20. září 2012 zakázal distribuci a vývoz lihovin o obsahu větším než 20 % mimo území ČR.

*Vrchní soud v Olomouci potvrdil v únoru 2015 doživotní tresty pro Rudolfa Fiana a Tomáše Křepelu za namíchání otravné směsi ethanolu a methanolu. Ty později potvrdil i Nejvyšší soud.

