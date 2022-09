„Bylo to jako zlý sen. Takový, když si člověk přeje, aby se z něj brzy probudil. Bohužel, jsem slepý, až do konce života neuvidím,“ řekl již dříve Blesku Vladimír Lipina (61). Před 10 lety si dal s kamarády pár panáků, poté upadl do bezvědomí a probudil se až na přístrojích v havířovské nemocnici.

Dnes se už nechce k osobní tragédii nijak vracet. „Nezlobte se, ale ne. Už nechci,“ uvedl muž, který se uzavřel do sebe.

Několik dnů po otravě jedovatým alkoholem mluvil o všem otevřeně. „Padesát let vidíte, najednou okolo vás je tma. Netrefíte na záchod, nenajdete zubní kartáček, nemůžete bez dozoru ven, nevidíte televizi ani oči mých bližních. Co prožívám, se nedá vlastně ani popsat,“ vyznal se po ztrátě zraku.

Místo půl milionu jen pár tisíc

Protože si rád pochutnal na domácím rumu, koupil si Jaroslav Pulec (83) z Karviné líh a namíchal si jej s trestí. „To jsem netušil, že je to metylalkohol. Bylo mi šoufl a odvezli mě hned na dialýzu do nemocnice. Moc už jsem o sobě nevěděl,“ zavzpomínal Pulec.

Přežil díky havířovským odborníkům, kteří mu jako kontraindikaci podávali slivovici. „Tam mě zachránili. Zrak se mi zhoršil postupně o téměř pět dioptrií. Soud mi přiřkl pět set tisíc odškodného, dostal jsem jen šest tisíc,“ krčí rameny senior.

Metanolová kauza ho stála zdraví, nervy a peníze, ale vzala mu i celoživotního koníčka. „Vítězil jsem ve střelbě, teď už to nejde, i když jsem na tom teď trošku lépe. Co bych vzkázal těm prodejcům? No že jsou to ha*zli,“ dodal Jaroslav Pulec.

Nechtěl nakupovat, vyhrožovali mu smrtí

Jan Vavřík (67) provozoval od roku 1991 v Havířově velkosklad lihovin. Odmítal ale brát alkohol od pokoutních prodejců, za což mu hrozili únosem vnučky a fyzickou likvidací.

Kolkovaný alkohol vozil bývalý dlouholetý horník z Havířova kamionem. Zboží mafii lákalo. „Poprvé mě přepadli v Pelhřimově, poté u Přerova a v Praze. S pistolí namířenou u mé hlavy, s ocelovou strunou v ruce. Šlo o život,“ popisuje Vavřík.

Pak přišly výhružky ze strany lihové mafie, která na Ostravsku prodávala ve velkém pančovanou kořalku. Nabízeli ji i Janu Vavříkovi. „Hrozili, že mi unesou tehdy malou vnučku. Že mě podřežou nebo zastřelí. Pokud nesvolím. Nespali jsme,“ vzpomíná.

V roce 2012 začali na nelegálně vyráběné lihoviny umírat první lidé. „Víte, ona tato metanolová aféra byla tady u nás veřejným tajemstvím. Časovanou bombou, která vybuchla. Každý mlčel, mafie se tu bojí místní dodnes. Jde o hubu,“ říká. Tehdy prodával například flašku rumu za 73 korun, nelegální rum vyšel na 55 korun.

I tihle doplatili na chamtivost lihové mafie

Mrtvou maminku našel syn

Andrea (†28) z Komorní Lhotky zemřela v září 2012 po pár panácích rumu. Její mrtvolu našel syn Alexandr (tehdy 10). O zrak navíc přišel i děda malého chlapce Milan. O sirotka svedli souboj dva bratři. Navzájem se vinili z toho, kdo lahev jedovatého rumu přinesl.

Nešlo o přirozenou smrt

Přirozenou smrtí měla dle lékaře zemřít žena (†71) z Budišova nad Budišovkou, jejíž mrtvolu našli sousedé. Až pitva prokázala, že je za smrtí metanol.

Vzal mámu dětem

Ženu (†47) z Českého Těšína do nemocnice přivezli v kritickém stavu. Tam skončili i její manžel a tchyně, všichni pili ze stejné láhve. Manžel zesnulé Stanislav Mach už se k nešťastnému dni nechce vracet. „Bylo to hrozné, smrt manželky, do toho policie, média. Těžce jsme to nesli já i děti,“ řekl.

Zachránil je jiný „chlast“

Další obětí byl muž (†43) z Třince. Mrtvého jej našli blízcí v bytě, kde popíjel s dalšími kolegy. Lahví tam bylo víc a pravděpodobně i díky nezávadným lihovinám se neotrávila celá skupinka popíjejících.

Zemřel za volantem

Vlasta (†56) z Havířova si dal večer jen pár panáků levného rumu. Nesměl pít moc, protože ráno musel řídit dodávku. Nevolnost ho postihla za volantem v Krnově. Stihl odstavit dodávku a zkolaboval. Až pitva prokázala, že ho zabil metanol.

Jed vypil záměrně

S životem se rozhodl skoncovat muž (†36) z Ostravy. Jako sebevražedný nástroj použil lahev rumu s metanolem. Zachránit se jej nepodařilo.

