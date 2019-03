Kauza metanol: U soudu vypovídal míchač otrávené směsi: Šlo o stovky milionů, potvrdil

Doživotně odsouzený míchač otrávené směsi s metanolem Tomáš Křepela v úterý u zlínského soudu potvrdil, že Vladimír Březina půjčoval svému synovi Radkovi stamilionové částky na podnikání. V případě společnosti Morávia-Chem šlo prý o 120 až 140 milionů korun, u firmy Slovákia-Chem zhruba o 90 milionů korun. Obě firmy Radek Březina ovládal, Křepela v nich působil jako obchodní ředitel.

Výpověď souvisela s případem praní špinavých peněz z nelegálních obchodů s lihem organizovaných Radkem Březinou. Kromě jeho otce se na legalizaci výnosů z trestné činnosti podle obžaloby měly podílet manželka Radka Březiny Stanislava a asistentky Kristýna Mazurová a Kateřina Míčková. Všichni obžalovaní vinu popírají.

Křepela řekl, že půjčované peníze přebíral v hotovosti od Vladimíra Březiny, případně jeho bývalé manželky Marie. Poté je vozil do Morávia-Chemu a Slovákia Chemu, kde Stanislava Březinová působila jako jednatelka. „Radek otcovy peníze dále půjčoval. Byly to obrovské částky, kolem roku 2009 měl rozpůjčováno až 200 milionů korun. Byly tam tak horentní úroky, že někteří lidé se s Radkem Březinou chtěli soudit pro lichvu,“ uvedl Křepela. Firmy podle něj postupně Vladimíru Březinovi půjčené peníze vracely. Sám prý v obou firmách skončil v roce 2009.

U soudu vypovídal i někdejší jednatel Morávia-Chemu Radek Menšík, jenž si za účast na obchodech s lihem odpykává 11 let vězení. „Radek Březina začal do firmy pumpovat peníze, měl možnosti si od otce půjčit. Kolem roku 2000 se tam začalo dodávat víc a víc peněz. Šlo o desítky smluv. Ke každé smlouvě byla směnka. Mohlo to být 200 až 300 milionů. V účetnictví se neevidovalo všechno. Kolem roku 2007 až 2008 se většina peněz vracela,“ řekl Menšík.

Spolu s Křepelou značně potvrdil výpověď Vladimíra Březiny, který uvedl, že synovi i dalším lidem a firmám půjčoval stamiliony. Peníze prý získal legálně díky svému podnikání, mimo jiné s elektronikou.

Za legalizaci výnosů z trestné činnosti hrozí Vladimírovi a Stanislavě Březinovým, Míčkové a Mazurové až osmileté vězení. Podle státního zástupce Radka Bartoše se čtveřice podílela na praní špinavých peněz mezi lety 2005 až 2013.

Peníze, jež pocházely z daňové trestné činnosti Radka Březiny a dalších členů jeho organizované zločinecké skupiny, šly údajně na hotovostní vklady v jejich prospěch. Ve prospěch Vladimíra Březiny šlo prý o částku přesahující 440 milionů, u Stanislavy Březinové sumu přesahující 42 milionů a ve prospěch Radka Březiny částku přes 18 milionů korun.

Žalobce uvedl, že obžalovaní se peníze snažili legalizovat především vklady na různé bankovní účty a následným nákupem cenných papírů, nemovitostí nebo obchodního podílu. O vklady hotovosti do bank se podle obžaloby nejčastěji, a to v mnoha desítkách případů, staraly Mazurová s Míčkovou. Podle žalobce poslouchaly příkazy a zajišťovaly vklady v takovém rozsahu a četnosti, že musely vědět, že nejde o legální peníze.

Radek Březina byl v červnu 2017 pravomocně odsouzen za nelegální obchody s nezdaněným lihem k třináctiletému vězení. Škodu vyčíslil vrchní soud na 5,6 miliardy korun. S Březinou si nepodmíněné tresty za podvody s lihem odpykávají čtyři muži, u dvou dalších ještě soudy pravomocný rozsudek nevynesly.

Březinovu bratrovi Tomášovi snížil Nejvyšší soud původní šestiletý trest na 3,5 roku, před časem byl z vězení podmínečně propuštěn. Hlavní líčení bude pokračovat i v dalších dnech. Nařízeno je až do května.