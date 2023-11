Jana otrávila v Itálii manžela metanolem: Soud zamítl její stížnost, odsedí si 20 let

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Jany Š., která si má odpykat 20 let ve vězení za vraždu svého manžela. Čin se stal v Itálii, tamní justice ji poslala do vězení na doživotí. Žena vinu popírala. České soudy rozsudek uznaly, ale trest zmírnily na 20 let, aby odpovídal domácí zákonné sazbě. Právě proti rozhodnutí o uznání rozsudku směřovala stížnost, kterou ÚS označil za zjevně neopodstatněnou.