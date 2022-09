Nová série Případů 1. oddělení: Exmanželku z pomsty otrávil metanolem. Doufal, že ji přiřknou lihové mafii

Na podzim roku 2012 došlo v Česku a Polsku k několika desítkám případů otravy metanolem. Za téměř rok v důsledku požití jedovaté látky bylo otráveno 138 osob a 50 lidí na následky otravy zemřelo. V březnu roku 2013 byla ve svém bytě na pražském Chodově nalezena mrtvá Milena M. (†58). Po nařízené soudní pitvě došli lékaři k závěru, že se zřejmě jednalo o otravu nebezpečným metanolem. Ale Milena se nestala obětí pančovaného alkoholu a metanolové aféry, ale bývalého manžela Václava Valtery.

Milena s Václavem se rozvedli v roce 2000. I poté ale spolu dále žili v jednom větším bytě. Ani jeden z nich si nemohl dovolit sehnat bydlení sám pro sebe a žena prodej stávajícího bytu odmítala. Společné soužití rozhodně nebylo harmonické. Milena se v minulosti několikrát léčila s problémy s alkoholem a závislosti se nikdy zcela nezbavila. Ve společných prostorách někdy dokonce kálela či zvracela na zem a údajně se měla pokusit i podpálit byt. Bývalí partneři se navíc často hádali a v posledních letech se v bytě zdržovala i vrahova nová přítelkyně.

Metanol smíchal s vodkou a dal do lednice

Matčin alkoholismus potvrdil v minulosti před soudem Milenin syn. „Pila v periodách vodku, někdy nebyla schopná chodit ani do práce. Alkohol si přelévala do různých lahví, aby to maskovala,“ popsal před soudem v ženin syn.

Alkoholismus bývalé ženy, hádky a napjatá atmosféra Václavu drásaly nervy. Rozhodl se, že situaci vyřeší poměrně radikálním způsobem. Exmanželky Mileny se zbavil pomocí smrtícího koktejlu. Do lahvičky smíchal vodku a metanol a uložil do lednice. Jedovatou látku měl dle výpovědi schovanou ve sklepě, protože byl v mládí amatérským modelářem a metanolem prý plnil motory modelů.

Směs chtěl prý použít na lakování dřeva

U soudu se Valtera dušoval, že za nic nemůže. „Zkoušel jsem to smíchat s vodkou ze zvědavosti. Pak jsem to uložil do ledničky, bylo mi to líto vyhodit,“ snažil se dokazovat svou nevinu před soudem. Směs prý chtěl následně využít na lakování dřeva, nikoliv na otravu exmanželky.

Soud muži neuvěřil. Podle soudce Dušana Paška neměl pachatel jediný logický důvod, proč by lahvičku se smrtícím koktejlem měl vrátit zpět do lednice. „Využil metanolové kauzy a letité znalosti oběti. Věděl, že žena je alkoholička, že je na alkoholu závislá a znal její, takzvané kvartální pití," uvedl v minulosti soudce.

Za smrt exmanželky vinu necítil

Když si Valtera všiml, že jedna z nastražených lahviček v lednici zmizela, bylo mu jasné, že skončila v rukou jeho exmanželky. Pachatel věděl, že si Milena alkohol nosila do své ložnice. Nepokusil se ji ovšem varovat nebo ji v pití vodky s metanolem zastavit. O tři dny později se šel pod nátlakem své současné přítelkyně do Milenina pokoje podívat. Tam ženu nalezl klečet u postele a bez známek života.

V závěrečné soudní řeči Valtera přiznal, že je mu líto, co se jeho exmanželce stalo. Zároveň však vypověděl, že necítí žádnou vinu za smrt své bývalé ženy. V listopadu 2013 poslal Městský soud v Praze muže na 11 let do vězení. V dubnu roku 2014 Odvolací pražský vrchní soud Valterův trest zvýšil na 14 let odnětí svobody.