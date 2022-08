Požár v Českém Švýcarsku připomněl i tragickou smrt tří mladých trampů. Petr (†26), Pavel (†23) a Lenka (†22) zemřeli nedaleko Mezné louky. Zřejmě je někdo brutálně zavraždil. Tehdy ale policie případ odložila s tím, že je zabil kulový blesk. Jak by ale přírodní úkaz dokázal své oběti svázat do kozelce nebo uložit do mělkého hrobu a ještě jim ukrást fotoaparát?