Ve středu požár zasáhl plochu o rozloze asi 1000 hektarů. Zřejmě se jedná o největší požár v Česku. Své domovy muselo opustit asi 450 lidí. V noci z úterý na středu se naštěstí plameny podle hasičů nerozšířily. Práci hasičům komplikuje vítr, který pomáhá rozšiřování ohnisek.

Z velké části je evakuovaná také obec Hřensko, nicméně v restauraci Stará plynárna se podle časopisu Forbes stále vaří. Její provozovatel Pavel Menšík se nabídl, že na své náklady bude vařit jídlo pro hasiče, kteří se již několikátý den usilovně pracují na likvidaci požáru.

Pro restauraci i penzion, k němuž náleží, znamená požár další odliv turistů. Po covidu a začátku války na Ukrajině je to další problém.sdělil Menšík Forbesu.

O tom ví své také hoteliérka Ivana Stárková (67) z Hotelu Labe. Ta se při rozhovoru pro Aha! rozplakala. „Je to apokalypsa, my jsme tu všichni od devadesátých let, strašně těžce to neseme, je to tady pro nás srdeční záležitost,“ řekla.

Dodala, že musela v noci vystěhovat hosty. Pro některé dokonce sama sehnala ubytování. Další roky ale vidí černě, po dvou letech covidu přišla další katastrofa a pro podnikatele v Hřensku to podle ní bude skutečně těžké. „Už teď jsme přišli o obrovské peníze a možná to některé z nás položí,“ uzavřela. Noční evakuaci právě z hotelu Labe popsal redaktor Blesku Tomáš Stanislavčík, který tam byl zrovna ubytovaný.

8:48 Hasiči Ústeckého kraje na twitteru uvedli, že situace je zatím klidná. „V oblasti Janova v současnosti nehoří. V oblasti Mezná, Mezná Louka také, podařilo se uchránit zámeček, plamenné hoření tam v současnosti není. Na Kamenné stráni je poslední ohnisko pod kontrolou,“ napsali. 8:10 Kouř z požáru v Českém Švýcarsku dnes ráno znovu cítili i obyvatelé Ústí nad Labem. Samotné Hřensko je zahaleno do mlhy. Naměřené hodnoty škodlivých látek jsou podle meteorologů v limitech. Zápach je nepříjemný, ale zdravotně nezávadný, řekla ČTK Klára Bubnová z ústecké krajské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Pršet by v lokalitě, kde od neděle likvidují hasiči oheň, mohlo začít v pátek odpoledne. „Nefouká, proto se drží kouř nízko,“ uvedla Bubnová. Slabý proměnlivý vítr očekávají meteorologové na severu Čech během dne. První kapky deště by na Děčínsku mohly spadnout nejdříve v pátek odpoledne. Vydatněji pršet bude v sobotu. 7:03 ! Český hydrmometeorologický ústav přinesla předpověď počasí pro Českosaské Švýcarsko. V oblasit by v pátek mohlo napršet 5 milimetrů, v případě nepříliš pravděpodobné silné bouřky až 40. Situace by se měla zlepšit v sobotu, kdy má napršet 5 až 40 milimetrů. Zobrazit celý online