Haló, hasiči? U nás asi hoří: Dým z Českého Švýcarska zahalil Česko

Co to tu páchne? Kde hoří? Jaké číslo mají hasiči? Česko se probudilo do zakouřeného rána. Dým z hořícího Českého Švýcarska byl cítit stovky kilometrů od šlehajících plamenů.

V minulých dnech panovalo bezvětří, a tak se dým držel jen nad požárem. To ale změnila v noci na včerejšek přicházející studená fronta. Stovky vyděšených lidí volaly ráno na linku 150, aby nahlásily, že cítí kouř, ale nevidí plameny.

Hasiči evidovali podobné hovory v Ústeckém, Libereckém, Pardubickém a Středočeském kraji a také v Praze. Kouř pronikl i do severní části Vysočiny. V průběhu dne se dým šířil směrem na jihovýchod a s výjimkou oblastí podél slovenské hranice zasáhl celou Moravu a Slezsko. Obloha nad Českem tak získala tmavě šedý odstín.

Větrat jen krátce

„Je logické, že se to z místa požáru začne rozfoukávat. A nestoupá to jen nahoru, ale šíří se to i do prostoru. Příchod studené fronty na území Česka způsobil vyšší rychlost větru a rychlý nárůst koncentrací emisí,“ popsal Jáchym Brzezina, vedoucí oddělení kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

„V místech, která jsou ohnisku blíže, by si měly dávat pozor starší osoby, případně lidé s chronickými potížemi, děti a těhotné ženy. Je třeba omezit náročné fyzické aktivity ve venkovním prostředí, při nichž toho člověk nadýchá víc. Pokud je kouř patrný déle, tak je třeba větrat jen krátce, zato intenzivně,“ doporučil Brzezina.

Spása z nebe? Zaprší až v sobotu

K obloze se oči hasičů a místních stáčí zatím marně. Podle meteorologů může v severních Čechách zapršet nejdříve v pátek. Půjde ale spíše jen o slabší přeháňky. Trvalejší déšť se čeká v sobotu.

Hoří i jinde

Hasiči bojovali s požáry i na dalších místech Česka. Zasahovali ve vojenském prostoru Libavá nedaleko Staměřic na Přerovsku, kde oheň zasáhl plochu o rozloze zhruba 800 krát 300 metrů. Likvidovali také lesní požár u Lukovečku na Zlínsku. Rozšířil se na plochu asi devíti hektarů.

5:09 Dobré ráno! Hasiči bojující s požárem v Národním parku České Švýcarsko v noci likvidovali malá ohniska ve skalách nad Hřenskem. Na twitteru o tom informovali hasiči Ústeckého kraje. Oheň se jim daří udržovat v dostatečně daleko od obce Janov, jejíž obyvatelé se zatím nemuseli evakuovat. "Stále likvidujeme požár na ploše pět krát dva kilometry," uvedli hasiči na twitteru. Zásah u požáru v úterý večer ukončily vrtulníky, na místo se vrátí dnes ráno. V Českém Švýcarsku hoří od neděle. 23:18 Vážení čtenáři, online přenos pro dnešní den končí. Pokračovat budeme opět zítra ráno. Na závěr ještě jednou připomínáme veřejnou sbírku na crowdfundingové platformě Donio.cz, jejíž výtěžek půjde na pomoc obcím a obyvatelům zasaženým požárem. 22:47 Hasiči znovu staví v Hřensku výškovou techniku. Z visutých žebříků budou hasit ohniska nad domy a hotely v obci, kterou za posledních dvacet let stihlo několik přírodních katastrof. Vysokou Lípu u Jetřichovic opustila večer stovka obyvatel. Vstup do obce střeží policie, která hlídá také opuštěné objekty na dalších místech. „Oheň se zatím nedostal k domům ve Vysoké Lípě a budeme se snažit, aby se tak nestalo ani přes noc,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf. Zobrazit celý online