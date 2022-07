Již třetí den hasiči bojují s rozsáhlým požárem v Národním parku České Švýcarsko. Ten se kvůli silnému větru rozšířil i k přilehlým obcím jako je Mezná, Mezní Louka, Janov nebo Hřensko, odkud byly evakuovány desítky obyvatel.

Požár se dále rozrůstá a hasičům se ho přes veškeré úsilí nedaří dostat pod kontrolu. To neuniklo ani zahraničním médiím, která se o situaci v oblasti Národního parku začala také zajímat. „Ohnivá bouře z České republiky dorazila do Saska! Lesní požár, který vypukl v Národním parku České Švýcarsko, dorazil na německou stranu,“ napsal například německý deník Bild. Podle něj se oheň postupně rozšiřuje i na německou stranu, tedy konkrétně do oblasti Nationalpark Sächsische Schweiz (Národní park Saské Švýcarsko).

Německý veřejnoprávní rozhlas MDR na svém webu uvádí, že plameny se rozšířily k saským hranicím. „Už hoří i v Saském Švýcarsku a zároveň požár postupuje dále na východ k Prebischtoru. Na jihu hoří horní okraj Edmundsklamm,“ uvedl v úterý ráno německý rozhlas.

O situaci na severu Čech informuje také polský deník Wprost. „Češi přiznávají, že oheň se vymkl kontrole. Už se přesunul i do Německa, odkud byly původně na pomoc vyslány tři hasičské jednotky. Kvůli vlastním problémům je Němci museli stáhnout, aby uhasili požár v parku Saské Švýcarsko,“ zveřejnilo v úterý krátce před osmou hodinou ranní polské médium.

O požáru v Národním parku České Švýcarsko napsal i web Euronews, jeden z nejsledovanějších zpravodajských kanálů v Evropě. „Ve střední Evropě hasiči vyhlásili nejvyšší stupeň pohotovosti poté, co se požár vymkl kontrole v Národním parku České Švýcarsko v České republice,“ napsal Euronews, který ve článku dále zmiňuje i rozsáhlé požáry v Řecku nebo na Kanárských ostrovech, kde podobně jako v tuzemsku hoří v konkrétních oblastech již několikátý den po sobě.

Téma mezi své hlavní zprávy zařadil i australský server News.com.au. „Od pondělí se ke zhruba padesáti hasičským jednotkám připojily i tři jednotky z Německa, kam se požár taktéž rozšiřuje,“ píše server.

10:43 ! Hasiči zatím nedokážou odhadnout, zda se požár v Národním parku České Švýcarsko dál nešíří. Ohnisek je velké množství. Někam se hasiči nedostanou. Novinářům v Hřensku na Děčínsku to dnes dopoledne řekl mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan. V Mezné je podle něj zasaženo zhruba šest budov. 10:15 ! Požár národního parku se rozšířil až do Německa a komplikující se situace si všímají i média v zahraničí, například v Austrálii. Více informací naleznete zde. 10:12 ! Hasiči požádali v rámci Mechanismu civilní ochrany EU o 3 letadla Canadair a dva vrtulníky pro zvládání lesních požárů v Hřensku. „Reagovalo Polsko s nabídkou vrtulníku, který využijeme. Vážíme si pomoci!“ napsali. Požár likviduje na 300 hasičů a další 4 týmy tam vyráží. Zobrazit celý online