Asi čtyři hektary lesa u Lukovečku na Zlínsku zasáhl v pondělí večer požár. Na místě zasahuje 23 jednotek hasičů i vrtulník. Byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř. Sdělila to mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Likvidace požáru bude podle ní vyhlášena asi až v pozdních nočních hodinách. Před 21:30 zásah hasičů stále pokračoval.

Požár byl hasičům nahlášen krátce po 18:00. „Jedná se o požár o rozsahu zhruba 200 krát 200 metrů. Vzhledem k tomu, že je velké sucho, tak se stále šíří,“ uvedla Javoříková.

„Na místo byl povolán i vrtulník, který nám s pomocí bambivaku pomáhá k rychlejšímu hašení. Nabíráme vodu do bambivaku na poli a vrtulník pak letí nad zasažené místo,“ doplnila. Bambivak je zavěšen pod vrtulníkem a je možno do něj nabírat vodu a poté ji vypouštět, aniž by vrtulník musel přistát.

U rozsáhlého požáru lesa na hranici vojenského prostoru Libavá zasahovalo v pondělí zhruba 80 hasičů z 15 profesionálních i dobrovolných jednotek. Požár se podařilo po 19:00 lokalizovat, část jednotek však zůstane na místě zřejmě až do úterního rána, řekl dnes ČTK mluvčí hasičů Zdeněk Hošák. Oheň zasáhl plochu o rozloze zhruba 800 krát 300 metrů nedaleko Staměřic na Přerovsku. Hustý dým pozorovali lidé ze vzdálenosti až dvou desítek kilometrů, zjistila ČTK. Podle mluvčího hasičů se požár šířil kvůli silnému větru.

„Požár se podařilo lokalizovat v 19:14, už se nerozšiřuje,“ uvedl večer mluvčí hasičů s tím, že v následujících hodinách budou hasiči pokračovat v postupném dohašování, prolévání a dohledávání skrytých ohnisek.

Místo požáru hasiči rozdělili do tří úseků, hasební vodu čerpali z vodního zdroje v obci Výkleky. V rozšíření požáru v počátku nepříjemně napomohl sílící vítr. Příčina vzniku požáru se vyšetřuje, dodal mluvčí hasičů.

Nejrozsáhlejší požár lesa propukl v neděli v Národním parku České Švýcarsko. Hasiči na místě zasahovali i v pondělí, kvůli větru se oheň v odpoledních hodinách začal opět šířit a v současné době není požár pod kontrolou. Některé obce byly evakuovány.