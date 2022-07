Sbírka na pomoc Českému Švýcarsku

Sbírku na pomoc obcím zasaženým požárem spustil v úterý místní senátor Zbyněk Linhart (za STAN) ve spolupráci s platformou Donio jen několik hodin poté, co se oheň začal šířit z původního ohniska.

Češi navíc znovu potvrdili, že když jde o dobrou věc, umí se rychle semknout a během několika prvních hodin, kdy sbírka běžela, zvládli vybrat přes 1,5 milionu korun.

Vybrané finance budou následně použity na pomoc obcím, které oheň zasáhl, a případně i na pomoc samotnému Národnímu parku České Švýcarsko. Přispět můžete prostřednictvím webových stránek sbírky.

Pomoc hasičům zasahujícím v Českém Švýcarsku

Do Děčína mohou na určená místa lidé přinášet pití a potraviny pro hasiče zasahující v Národním parku České Švýcarsko. Materiální pomoc v podobě vody, ovoce či energetických tyčinek a tvrdých salámů mohou zájemci přinášet mimo jiné do Domova se zvláštním režimem na adrese Teplická 149/173. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí města Romana Silvarová. Na děčínském magistrátu se dnes sešel městský krizový štáb, který se domluvil na poskytnutí zázemí pro zasahující hasiče.

Další místo určené pro přinášení materiální pomoci se nachází v Dobrovolnickém centru Slunečnice v ulici Hudečkova 664/1, nebo na adrese Teplická 424/69, tam se mají příchozí obracet na telefonní číslo 603 743 806.

Děčín kromě chystaného zázemí pro hasiče také zřídil informační linky, které jsou v provozu 24 hodin denně. Lidé se mohou obracet na telefonní čísla 412 593 183, 412 516 516 a 604 294 673.

Vedení město také upozorňuje, aby nejezdili do požárem zasažené oblasti. Silnice jsou uzavřené a přijíždějící auta by komplikovala práci zasahujícím záchranným složkám.

Hořet začalo v Národním parku České Švýcarsko v neděli ráno. Na místě je dnes více než 400 hasičů. Zatím nejsou informace o zraněných.

15:24 ! Vítr, komplikující boj s požárem v Českém Švýcarsku, ve středu podle meteorologů znovu zesílí. Foukat přestane zřejmě až v noci na čtvrtek. 15:02 V oblasti Hřenska na Děčínsku, kde hasiči od neděle likvidují rozsáhlý požár, nemá pršet až do pátku. První srážky by České Švýcarsko měly zasáhnout v noci na sobotu a v sobotu. Kolik jich spadne, nelze nyní specifikovat, uvedl dnes v tiskové zprávě Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Kvůli suchu v celých Čechách platí do odvolání i jeho upozornění před nebezpečím vzniku a šíření požárů. Podle hasičů právě na počasí záleží, kdy se podaří požár uhasit. 14:58 Hasiči odpoledne vyzvali majitele hospodářských zvířat z Kamenické Stráně v Národním parku České Švýcarsko, aby zvířata připravili na případnou evakuaci. Informovali o tom krajští hasiči na sociálních sítích Chovatelé mají připravit zvířata, jejichž přesun vyžaduje delší časový prostor. "Doporučujeme připravit zvířata pro případnou evakuaci, která by mohla nastat při zhoršení podmínek požáru. Podle zvážení majitele si případně zajistit evakuaci už v současné době," uvedli hasiči. Zobrazit celý online