„Vlivem přechodu studené fronty se kouř z ohně rozšířil zejména do středních, východních Čech až nad Vysočinu. Během dne bude foukat mírný severozápadní vítr, který bude slábnout až večer. V noci na středu bude slabý – proměnlivý do 4 m/s, ve středu během dne přechodně zesílí na mírný o rychlosti do 7 m/s. Do čtvrtka se žádné významné srážky v postižené oblasti vyskytovat nebudou," uvedla pro Blesk Zprávy meteoroložka Dagmar Honsová k aktuální situaci kolem větru a případného deště a toho, zda by srážky mohly napomoci situaci s hašením požáru v Českém Švýcarsku.