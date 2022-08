V péči lékařů skončil lesní projektant Ondrej (39) poté, co ho při práci u obce Domaniža napadl medvěd! K útoku mělo dojít zhruba dvě stě metrů od rodinných domů. Muž měl u sebe sprej proti medvědům, ale vše se odehrálo tak rychle, že jej ani nestihl použít! S šelmou bojoval holýma rukama.

V pondělí odpoledne pracoval v lese u obce Domaniža ve Strážovských vrších lesní projektant Ondrej. Devětatřicetiletý muž byl zabraný do práce, když uslyšel řvát medvěda a pak si všiml, že je asi dvacet metrů od něj!

Ondrej pracoval zhruba dvě stě metrů od rodinných domů. Ve chvíli, kdy se medvěd rozeběhl, začal křičet a snažil se utéci. Ačkoliv měl u sebe sprej proti medvědům, nestihl ho ani použít. „Útok byl tak nečekaný,“ uvedl šéf Ondřeje Jano Marko pro TV Markíza.

O útoku pro televizi promluvil samotný Ondrej, který se zotavuje ze zranění v nemocnici v Považské Bystrici. „Jak jsem kličkoval mezi stromy, po chvíli mě doběhl a jak jsem se bránil rukama, tak se mi zakousl do ruky, do ramene, pak mě svalil na zem a kousl do oblasti pasu,“ popsal útok.

Ondrej utrpěl zlomeninu prstu a medvěd mu vytrhl kus masa na stehnu. Marko dodal, že už se jedná o druhý případ, kdy jeho zaměstnance napadl medvěd. První z nich se obešel bez zranění.

