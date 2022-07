Dva vrtulníky, dva piloti a dva palubní technici. Policisté z Letecké služby už čtyři dny pomáhají bojovat proti obrovskému lesnímu požáru v Národním parku České Švýcarsko. Za pomocí svých vrtulníku Bell 412 a bambivaků shazují do lesa tisíce litrů vody. „Je to hodně náročné,“ popisuje policejní pilot Pavel Forst pro Blesk.

Policejní piloti mají s hašením lesních požárů v České republice jedny z největších zkušeností, ročně vzlétají k desítkám požárů polí nebo lesů, mají za sebou hašení i obrovských hal. Už několik dní ale bojují s obrovským požárem lesa v Národním parku České Švýcarsko. Není to ale poprvé, co tu hasí.

„Máme tam dva vrtulníky Bell 412 s bambi vaky z Prahy. Létáme od východu do západu slunce, děláme pro to vše, co můžeme. Kromě hotovostní posádky tam máme i jednu extra navíc,“ popisuje pro Blesk náměstek ředitele letecké služby a pilot Pavel Forst.

Sto shozů za den

Sám se na hašení požáru podílel, s vrtulníkem tam létal dva dny. „To létání je hodně náročné. Potýkáme se s velkým převýšením, pro vodu musíme úplně do údolí a pak to zase vytáhnout nahoru na kopec. Práci nám komplikuje silný vítr a kouř, ve středu jsme létali do půl desáté večer,“ vysvětluje Forst.

„Kolegové přes den s jedním vrtulníkem provedou zhruba sedmdesát shozů, večerní služba pak kolem těch třiceti. Takže takových těch sto shozů tam za den máme,“ dodává s tím, že bambi vak pod vrtulníkem pojme tisíc litrů vody. Dva jejich vrtulníky dokážou přes den shodit do lesů až 200 tisíc litrů vody.

Není to jen tak

Piloti se vždycky snaží najít nějaký požár, který následně postupně od shora nahoru do kopce hasí. „Nesmíme se přitom dostat do a nad kouř, takže to fakt není jednoduchý. Navíc musíme létat v nízké rychlosti a správně se trefit na požár, aby ten shoz byl efektivní a nebyla to jen taková mlha, tu vodu potřebujeme dostat skrz koruny stromů dolů. K tomu všemu se bambi vak pod námi všelijak houpe,“ dodává.

„Na jedno místo shodíme třeba pět vaků a máme uhašeno. Jenže za půl hodiny se tam můžeme vrátit znovu, protože se to opět rozhořelo,“ popisuje nelehkou situaci.

Nevyrovnaný boj

Objevují se informace o tom, že na pomoc přiletí ze Slovenska a Polska další vrtulníky, z Itálie možná letadla. „To už se tam za chvíli nevejdeme, ten prostor na létání tam není obrovský. Nebude to jednoduchý, do toho se tam navíc v úterý motal nějaký soukromník z Ostravy,“ říká Forst. I kdyby tam bylo deset vrtulníků, bude to podle Forsta nevyrovnaný boj.

Palivo teče proudem

Letecká služba má v Česku dvě základny – na letišti v Praze a Brně. Rozhodli se proto, že pro palivo budou létat na letiště do Ústí nad Labem, kde si vytvořili dočasnou základnu. „V úterý jsme za den vyčerpali osmitunovou cisternu, ve středu už byla prázdná, takže jsme museli poslat větší, patnáctitunovou,“ dodává. Z Hřenska do Ústí to mají zhruba deset minut letu.

Video Noční boj hasičů s požárem v Českém Švýcarsku (25.7.2022) - HZS ČR Video se připravuje ...