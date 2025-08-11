Horor v oblíbeném jezeru: Plavec našel mrtvolu!
Otřesný nález učinili rekreanti v jezeru Malý Driaždiak v Bratislavě. V neděli tam ve vodě objevili bezvládné lidské tělo! Jak se ukázalo, zřejmě jde o rybáře. Za jakých okolností muž zemřel, prošetřují policisté.
Na místo dorazily hlídky policie, hasiči i záchranáři. Na muže jako první upozornil plavec. Ten u sebe neměl mobil a upozornil kolemjdoucí na břehu. Přivolaný lékař už mohl pouze konstatovat smrt.
Policisté nyní vyšetřují okolnosti případu. Podle deníku noviny.sk byl zesnulý muž zřejmě rybář, odpovídá tomu jeho oblečení. „Na vodní ploše jezera bylo nalezeno tělo 71letého muže bez známek života. Hasiči ho vytáhli na břeh jezera. Objasňováním přesných příčin, ale i okolnostmi případu se zabývají policisté Okresního ředitelství PZ v Bratislavě V,“ uvedl mluvčí policistů Michal Szeiff.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.