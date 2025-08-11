Nehoda se stala na havířovské Hlavní třídě. „Vůz v jednom pruhu jim dal přednost, ve druhém pruhu nikoli. Obě mají vážná zranění,“ řekla mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková. Jedna z žen byla v ohrožení života.
„Jednalo se o zranění pánve a nohy, dále poranění hlavy, zad a ruky,“ doplnila mluvčí moravskoslezských záchranářů Jana Šedovičová. Sanitka seniorku převezla do ostravské fakultní nemocnice.
Druhou zraněnou záchranáři předali do havířovské nemocnice na jednotku intenzivní péče.
Zrádné dva pruhy
Před podobnými situacemi policisté varují. „Před přechodem pro chodce ve dvou jízdních pruzích by se měl řidič chovat obezřetně a ohleduplně. Vždy by měl snížit rychlost a věnovat pozornost dopravní situaci, zda vozidlo v druhém jízdním pruhu nezastavilo a sledovat chodce,“ připomněla Michalíková.
