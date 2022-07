Čech (†69) se v Tatrách zřítil ze skály: Byl na místě mrtvý!

Do hor se měl starší Čech vydat sám v oblasti Malé a Velké Studené doliny. Neodradilo ho ani špatné počasí, kvůli kterému s ním nevyrazil jeho kolega. Když se Čech nevracel do ubytovacího zařízení, právě jeho kamarád zkontaktoval horskou službu. „V nočních hodinách 22.7. přijala HZS oznámení, že se do ubytovacího zařízení nevrátil devětašedesátiletý český turista,“ uvedli záchranáři.

Po muži bylo ihned vyhlášeno pátrání, do kterého se zapojili dokonce i drony a psi. První den ale nebyli záchranáři úspěšní. Bezvládné tělo muže se podařilo najít až další den po poledni pod jednou ze stěn v Malé Studené dolině. Bohužel už mu nebylo pomoci. Pád z velké výšky byl pro něho fatální.