Video, které se rázem stalo virálním a koluje po sociálních sítích, nahrál na YouTube turista, který koncem června vyrazil do Západních Tater. K videu podle informací slovenského deníku Topky poskytl popis celého incidentu. Při túře totiž narazil na medvěda. V brzkých ranních se vydal na túru do Pyšného sedla a prý už tehdy si všiml značek varujících před medvědy.

„Potkávám skupinku lidí, s kterými se dávám do řeči a píšu si telefonní číslo, že kdybych někde viděl medvěda, abych dal vědět. Říkám si, že ok, to je rozumné a pokračuju dál,“ popisoval začátek výpravy s tím, že pokračoval v cestě, na níž narazil na další skupinu turistů. Zničehonic se však všechna varování stala skutečností!

Šokující útok

„Vidím shora z polské strany přicházet medvěda. Ještě si říkám, jak by to bylo skvělé ho nafilmovat v takovém krásném horském prostředí,“ vyprávěl dál neskutečný příběh a dodal, že vzal kameru a natáčel. Medvěda prý filmoval asi dvacet minut. Šelma se ale začala přibližovat, až u něj byla v blízkosti 50 metrů. „Snažím se přesunout dále, abych mu nestál v cestě,“ psal muž a dodal, že dál natáčel.

Medvěd se ale neměl k odchodu, ba naopak. Muže napadl! Ten ještě rychle vytáhl sprej určený na šelmy a snažil se tím medvěda zahnat. Pak se dal na útěk, ale zakopl. „To už mě ale zadrápnul za nohu, rychle se otáčím a snažím se ho nohami odkopnout. Jak útočí, trhá na mně oblečení,“ popsal strašlivé chvíle. Znovu se prý dal na útěk, ale znovu upadl a medvěd ho opět napadl. „Znova je u mne. To si už v podvědomí představuju, jak dopadl chlap z Pol´any!“ uzavřel. Medvěd prý nakonec odběhl pryč. Muž měl na těle několik škrábanců a kousanců.

Šíření na sítích

Video se rychle začalo šířit na sítích. „Záběry na sociálních sítích zveřejnil sám poškozený, který zvíře natočil na kameru. Muž po útoku nastříkal šelmě do tlamy pepřový sprej, to však nepomohlo. Bitva trvala několik minut a pak medvěd prostě odešel,“ píše v popisku sdíleného videa na Twitteru uživatel.

Pod videem se začaly štostovat komentáře. „Medvěd se na zadní staví, aby zastrašil. Vypadá větší – narušitel se má možnost zdekovat před bojem,“ míní jeden uživatel. „No hlavně nechápu, proč stojí a točí, místo, aby se zdekoval…“ píše další. „Jednoznačně rozčílení, možná ochrana teritoria. Vypadá, že je ještě mladý tak o ochranu mláďat asi nešlo. Ale zvedání se na zadní a vyvalování pysků, je zastrašovaní před bojem. Být kameraman normální, přeruší včas oční kontakt a pomalu vycouvá,“ píše další.

Útok nenahlásil

Video stále koluje na sociálních sítích a poutá velkou pozornost všech uživatelů. Nicméně původní video z YouTube jeho autor už stáhl. Ačkoliv v popisku svého příspěvku uvedl, že při setkání s šelmou utrpěl zranění, zdravotní péči podle všeho nepotřeboval a nevyhledal. Horská záchranná služba pro Blesk.cz uvedla, že muž útok nenahlásil. „My o tom vůbec nevíme, o tomto incidentu, jelikož ten dotyčný, co to nahrával, tak vlastně nebyl ošetřený námi jako horskou službou ,“ řekla Horská záchranná služba Blesk.cz.