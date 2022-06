Osmapadesátiletý Marián ze slovenské Horné Vsi už do lesa jen tak nejspíš nepůjde. Po cestě z práce ho napadla zuřivá medvědice! Útok to byl brutální. Šelma pravděpodobně chránící svá mláďata se Slovákovi zakousla přímo do hlavy. I přes vážné zranění se mu podařilo zvíře odehnat, došel domů a zavolal si záchranku. Lidé mezitím plánují masivní protest za regulaci medvědů na Slovensku.