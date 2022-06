Svatba navzdory zákeřné nemoci ALS! Luboš s obtížemi hýbe hlavou, přesto si vzal svou lásku Veroniku

„Poprvé jsme se viděli na mé oslavě 36. narozenin a i když do té doby ani jeden z nás nevěřil na lásku na první pohled, tak tentokrát to bylo jiné. Už tehdy jsme oba věděli, že k sobě patříme a na svatého Valentýna v roce 2017, tedy před 5 a půl lety, se začal psát náš společný příběh,“ začíná vyprávět Veronika.

Pár byl šťastný, oba měli velké plány do budoucna. Všechno dělali společně, začali spolu bydlet, našli si stejné zaměstnání. „Seznámili jsme naše děti z předchozích vztahů. Luboš má dceru Lucii a syny Luboše a Davida a já mám dceru Beatu, které si spolu rozumí,“ pokračuje Veronika. Jenže vše se změnilo v roce 2019.

Diagnóza: ALS

Luboš začal mít problémy s levou nohou. „Jelikož pracoval jako řidič, domníval se, že jsou problémy způsobené únavou z každodenního sešlapávání pedálů v autě. Nic se ale nelepšilo. Problémy se začaly naopak stupňovat, Luboš začal o nohu zakopávat a měl čím dál větší potíže s chůzí,“ přibližuje první příznaky nemoci nelítostné choroby Veronika.

Po půl roce od prvních příznaků se už Luboš nemohl postavit na nohy a po týdnu stráveném v nemocnici na Bulovce v Praze mu byla sdělena ta nejhorší diagnóza - ALS.

ALS je neurologické onemocnění způsobující postupnou degeneraci buněk, které ovládají pohyblivost svalů a neexistuje na něj žádná kauzální léčba. Nemocní přicházejí postupně o veškerý pohyb na těle, nakonec jim zůstávají pouze pohyby očí.

Touto zákeřnou nemocí v minulosti trpěli třeba někdejší předseda vlády a sociální demokracieStanislav Gross či fotbalista z Viktorie Plzeň Marián Čišovský.

Luboš už stěží hýbal hlavou a očima

„Protože jsme do té doby vůbec netušili, co je ALS za nemoc a co všechno obnáší, začali jsme vyhledávat informace. Přišla ta největší bolest a bezmoc a nám se obrátil život o 180 stupňů,“ vzpomíná na prvotní šok Veronika.

O pár měsíců později, když se pár vzpamatoval z verdiktu lékařů,nabral sílu a řekl si, že kdy jindy nejvíc žít než právě teď.

„Toho se držíme dodnes, i když Luboš už jen stěží hýbe hlavou a očima,“ říká k tomu Veronika.

Luboš podle Veroniky miluje fotbal, hokej, box a hudbu, také exotiku, teplo, písek, moře a pláž a ničeho se nehodlá vzdát ani teď.

„Ve zdraví i nemoci...“

„Luboš se se svou diagnózou už dávno smířil, je to velký bojovník! Žije a bojuje a to dodává sílu i mně, protože jí při každodenní péči 24 hodin denně opravdu potřebuji,“ přiznávám Veronika.

A není to tak dávno, co si oba splnili velké přání. 19. května tohoto roku se vzali.

„Takže v dobrém i ve zlém, ve zdraví i v nemoci. Nikdy se nevzdáme a všem spolubojovníkům přejeme jen to krásné a hodně sil,“ vzkazuje Veronika i za svého muže.

