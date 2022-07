Na konci minulého týdne otřásla obcí Nováčany na východě Slovenska tragická zpráva. Na zahradě jednoho z rodinných domů byl nalezen mrtvý teprve desetiletý chlapec. Informaci jako první zveřejnil košický deník Korzár. Malý Samko se měl údajně nešťastně zamotat do plachty, která bazén chránila proti nečistotám. Bohužel se do ní zamotal a vlastní silou se z plachty nedokázal sám dostat.

Tuto verzi však otec Vincent popírá. „Já jsem odešel a manželka přišla domů zhruba za patnáct minut a tehdy se to stalo. Není pravda, co se říká, že syn skočil do bazénu, který byl překryt ochrannou fólií. Jistě, možná jeho tělo bylo u ní, ale to nesouvisí s jeho utopením," tvrdil pro deníku Plus JEDEN DEŇ otec zesnulého chlapce.

Policie případ zatím blíže popisovat odmítá. „V pátek odpoledne byla v bazénu na dvoře rodinného domu v katastru obce Nováčany nalezena 10letá osoba bez známek života. I přes maximální úsilí rodinných příslušníků a zásah záchranné služby, se bohužel osobu nepodařilo oživit,“ sdělila pro Nový Čas košická krajská policejní mluvčí Jana Mésarová.

Událost otřásla celou vesničkou. „Je to tragédie. S otcem jsem poté ani dokázal promluvit, jak byl ze smrti syna v šoku,“ uvedl tamní starosta Ján Štrbík. Samkův otec Vincent pracuje na nedaleké pile, maminka Slávka je kadeřnice a sestra Lenka (26) studuje vysokou školu v Košicích.

Samuelův pohřeb se konal v jeho rodné obci v úterý. Podle jedné ze sousedek takovou tragédii nikdo z vesnice nepamatuje. „Nepamatuji si, že by se u nás někdo utopil,“ řekla uplakaná sousedka. Malý Samko byl uložen do rodinné hrobky na kraji hřbitova v Nováčanech, kde celý svůj krátký život žil.

Přesnou příčinu chlapcova skonu bude muset určit až nařízená soudní pitva, ovšem cizí zavinění bylo předběžně vyloučeno. Policie celou událost začala vyšetřovat. „V souvislosti s touto událostí policie zahájila trestní stíhání pro trestný čin usmrcení. Bližší okolnosti, za jakých k úmrtí došlo, policie vyšetřuje,“ doplnila mluvčí.