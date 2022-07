Policisté a záchranáři nejprve vyráželi k holčičce, která se u jezera Chmelař ztratila. Okamžitě se rozjela rozsáhlá pátrací akce. Dítě bohužel hasiči po několika hodinách vytáhli z vody bez známek života.

Záchranáři na místo následně vyslali vrtulník. Okamžitě začali s první pomocí a resuscitací, malou holčičku se jim ale nepodařilo oživit. „Přes veškeré úsilí byla resuscitace neúspěšná,“ uvedl mluvčí záchranářů Prokop Voleník. Případem se zabývají i kriminalisté z Litoměřic.

Strašná tragédie

Tragédie zasáhla spoustu lidí. „Strašná tragédie, je mi to moc líto, tohle si žádný rodič nepřeje zažít,“ napsala na facebooku Kateřina. „Tohle je to nejhorší, co se může rodičům stát. Upřímnou soustrast rodině a hodně sil, není větší tragédie,“ přidala se Andrea.

Událost vidělo i několik lidí. „Kdybyste viděli její maminku… Ta se tam sesypala tak moc, že si myslím, že bude za chvíli v léčebně,“ napsala Adriana. „Upřímnou soustrast rodině. Zbytečně vyhasl tak mladý život, odpočívej v pokoji, holčičko,“ píše dojemně Eliška. „Lidi, byla tam s holčičkou,“ dodala Ivana.

„Velmi nás to mrzí, je to tragédie. Upřímnou soustrast pozůstalým,“ dodali zástupci města Úštěk.