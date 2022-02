Českolipská policie od neděle pátrá po jedenáctileté Vanese Krnáčové. Ta odešla v pátek 28. ledna ze svého domova od matky a odjela za kamarádem do Julčína. Do teď o ní nejsou žádné zprávy.

Policie vyhlásila v neděli pátrání po teprve jedenáctileté Vanese Krnáčové. V pátek večer dívka odjela od matky z České Lípy a namířila si to za svým kamarádem do Julčína u Úštěku na Litoměřicku. Do teď se ale nevrátila a nedala o sobě vědět.

„V minulosti již dívka obdobně z domu odešla a poté se v pořádku vrátila. Veškerá opatření, která se v souvislosti s jejím vypátráním doposud realizovala, tj. veškeré prověrky v rodině, u známých, v nemocnicích, na nádražích a na místech možného výskytu, byla zatím neúspěšná,“ uvedla regionální mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová.

V době, kdy Vanesa v pátek večer odcházela z domu, byla oblečena do modrých riflí, bílé bundy a černé zimní čepice bez nápisu. Je vysoká zhruba 155 centimetrů, štíhlá se středně dlouhými plavými vlasy. Oči má hnědé, líčí se.

Pokud jste Vanesu viděli, sdělte to policistům na kterékoliv policejní služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158.