Miroslav Z. (57) si zřejmě začal s Vladimírou N. v době, kdy byli oba součástí vedení lovosické radnice. „Ona tam tehdy dělala také místostarostku a tak se asi sblížili,“ myslí si jeden ze známých rodiny brozanského podnikatele. V osudný den se ale nejspíš Jindřich N. (47) vrátil dřív z práce a našel doma svého soka v milostném objetí se svou ženou.

Následovala ostrá výměna názorů a výstřel. Policie po té zadržela milence Vladimíry, tedy zmiňovaného Miroslava Z. Druhý muž skončil zraněný v litoměřické nemocnici. „Tady byly manévry, jezdila tu v ulici sanita a opakovaně policie,“ popsal muž ze sousedství s tím, že rodina známého podnikatele působila na venek slušně a bez problémů. „Mají dcerku starou asi jako je náš vnuk, loni šla do školy. Spokojená rodina,“ dodal.

Proč vystřelil?

Záhadou zůstává, co přesně předcházelo samotnému výstřelu ze zbraně Miroslava Z. Měl to být právě on, kdo byl nachytán in flagranti s podnikatelovou manželkou. Vytočil ho Jindřich N. něčím nebo se snad jen sám bránil před útokem zhrzeného manžela? „Okolnosti případu v současné době vyšetřujeme,“ sdělila policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Kryl nehodu soudce

Miroslav Z. je členem ODS s napojením na vlivného litoměřického podnikatele Vladislava V. Právě jemu se měl v roce 2006 snažit vyjít vstříc po té, co ho údajně požádal, aby zahladil nehodu bývalého soudce Nejvyššího soudu Zdeňka Sováka. „Tam jde o to, aby to nebylo medializovaný, víš," znělo tehdy z nahrávky telefonátu z Větrovcových úst.

Dnes již bývalý místostarosta na to zareagoval slovy: „Nikam to nenahlašuj, nikam to nezapíšou ani do tý karty řidiče. Jsme se domluvili, že o tom víme jen my tři, takže když se to dostane ven, tak je to průser....". Kauza stála Miroslava Z. křeslo místostarosty.