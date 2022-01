Kolem půl páté odpoledne v pondělí 24. ledna se obrátila na strážce veřejného pořádku ve Strakonicích žena, která na tamní zastávce v Husově ulici zažila nemilé setkání. „Kousek od odbočky na Sokolovskou, našla krabici od bot a ze zvědavosti koukla, co v ní je. Pravděpodobně by se v nálezkyni krve nedořezal. Našla krajtu, a ne malou,“ informovali strážníci na oficiálních stránkách s tím, že zmrzlého hada převezli na služebnu.

„Samozřejmě jsme si na služebně pokládali otázku, jak se krajta na zastávce ocitla. Zapomněl ji tu někdo, když nastupoval do autobusu? To už by ale svého plazivého miláčka jistě sháněl. Logicky z toho tedy vyplývá, že se spíš nějaký chovatel dosti nejapně a neprozíravě hada zbavil,“ dodali policisté.

Krajta proto skončila v Přírodovědné stanici v Horažďovicích, jejíž zaměstnanci potvrdili, že se jedná o krajtu královskou a hada se ujali. Nyní ji čeká udělení jména. To prý vymyslí děti, které tam chodí do kroužku.