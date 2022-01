Mladoboleslavští policisté ve středu dopadli a obvinili muže, který minulé pondělí v Mladé Boleslavi přepadl banku a odnesl si z ní větší množství peněz. Pro třiačtyřicetiletého muže si zajeli do Liberce, kde má přechodné bydliště. Muž se přiznal. Loupil prý kvůli dluhům. Policie ho obvinila z loupeže a podala státnímu zástupci podnět na vazbu. Muži hrozí až desetileté vězení. O vazbě by měl soud rozhodnout ve čtvrtek, uvedla policie na webu .

Během výslechu se muž k loupežnému přepadení přiznal. Loupil prý kvůli dluhům, které nedokázal splácet z vlastního výdělku. Při domovní prohlídce policisté našli 100.000 korun v hotovosti, zbylou část z několikasettisícového uloupeného obnosu už utratil a splatil s ní některé dluhy. Policisté u něj našli i zbraň, kterou použil při přepadení, nebyla funkční, šlo o o atrapu.

„Muž je nyní umístěn v policejní cele v Mladé Boleslavi a čeká na soud, doposud nebyl pro podobný čin trestán," sdělila policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Do pátrání po muži policisté zapojili i veřejnost, které dali k dispozici kamerové záznamy z přepadení.

Přepadení se zbraní

K činu došlo v podvečer v Máchově ulici. „Tam krátce před 17:30 odpoledne vešel na pobočku banky muž ozbrojený krátkou střelnou zbraní a pod touto pohrůžkou vyžadoval po pracovnici banky vydání finanční hotovosti,“ sdělila mluvčí. „Po vydání vyššího obnosu peněz z místa utekl a naštěstí nikoho nezranil,“ doplnila.

Po zloději začali kriminalisté ihned intenzivně pátrat, byli využiti i služební psi. Zatím ovšem bezúspěšně.

Svědkyně v bílem kabátu

Policisté proto požádali o pomoc veřejnost a dali k dispozici kamerové záznamy přepadení. Důrazně však varovali, aby se lidé nesnažili pachatele sami zadržet, protože může být nebezpečný. Hledají také řidiče, kteří mají v autě palubní kameru a v uvedenou dobu projížděli v okolí.

Pátrali po svědkyni, která je vidět na druhém zveřejněném záznamu. „Poté co muž z banky utekl, běžel směrem od ulice Palackého do ulice Krátká s č.p. 903, kde se málem v 17:28 hod. srazil s ženou v bílém kabátě,“ uvedla Schneeweissová. „Její svědectví by nám mohlo pomoci, proto žádáme tuto ženu, aby se policistům ozvala a poskytla jim případné informace,“ dodala.