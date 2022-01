Byl posledním neodsouzeným členem tzv. Berdychova gangu. Ekonomický ředitel Discolandu Sylvie Jaromír P. (56) stál podle Jonáka za vraždou jeho ženy Ludviky. On ji prý chtěl zbavit svéprávnosti a poslat do ústavu, aby »neškodila«.

Jaromír P. z činu nikdy obviněn nebyl. Stíhán byl ale za účast v tzv. Berdychově gangu, který v divokých devadesátkách vydíral podnikatele, loupil a měl na svědomí několik vražd. Před spravedlností se ukrýval v USA, kde ho až v roce 2021 dopadla policie. Za účast na čtyřech loupežích gangu mu soud loni vyměřil 10 let vězení. Už dříve však čelil obžalobě z dvojnásobného pokusu o vraždu ne Ludviky, ale přímo Ivana Jonáka. Soudy ho však pravomocně osvobodily. Podle Jonáka stál za vraždou Ludviky právě Jaromír P. V dopise z vězení to v únoru 2014 Jonák napsal Blesku. Co dále uvedl?

Z dopisu Ivana Jonáka z Valdic, únor 2014

Skutečná pravda je, že já chtěl ženu zachránit před smrtí! Já věděl o chystané vraždě Tomáše W. (nový partner Ludviky – pozn. red). A vzhledem k souvislostem mne napadlo, že by mohli chtít zabít i ženu. A kvůli dětem (jejich máma!) jsem ji chtěl zachránit život… Rozhodl jsem se ji umístit na déle než rok do jednoho blázince. To proto, aby „ztratila občanku, svéprávnost“. Pak by již nemohla škodit. Ani jsem neměl tušení, že žena prodává v té zelenině, kam Huger (německý spolumajitel Discolandu Sylvie – pozn. red.) a P. vrahy poslali. Toto se prokázalo u soudu, proto jsem byl zproštěn. 2x!

Půl hodiny po vraždě ženy přijela na místo sanitka, mnou zaplacená zálohou ve výši 100 000 korun do rukou MUDr. X., prostřednictvím jeho milenky a pacientky Marcely. 100 000 jsem zaplatil jako zálohu hotově, v tisícikorunových bankovkách. Vše vyřizovala ona – Marcela. Já 1x byl osobně na pavilonu, kde měla žena být, a jednal. Záloha 100 000 byla určena pro osádku sanitky, ženu by přivezli násilím za tyto peníze. Pak měly následovat i další platby. Jenže sanitka přijela o půl hodiny později! Kdyby přijela o 35 minut dřív (do Petrovic), tak by žena žila dodnes – mojí zásluhou. Dále jsem musel zařídit souhlas policie s hospitalizací ženy v blázinci, po revoluci nešlo již jen tak šoupnout někoho do blázince. Toto jsem zařizoval v kanceláři Discolandu s majorem policie JUDr. K.

Já vím, pane redaktore, že dát ženu do blázince je hnus. Ale žila by a nemohla by už škodit. Byla by v péči lékařů. To jsem jí domluvil a zaplatil zálohu za sanatorium. Ona mi 2x domluvila smrt! Mojí vraždou u Hugera!!!

Asi uznáte, že kdybych na ni poslal její vrahy já, neplatil bych zbytečně 100 000 a neposílal tam svědky – dva saniťáky. Ekonomický ředitel mého Discolandu Sylive Jaromír P. navštívil jistého advokáta a řekl mu, že chce provozovat a vést Discoland Sylvie pod podmínkou ale, že tam vůbec nebudou Jonák ani Jonáková. Advokát namítl, zda to myslí vážně! Na to P. prohlásil, že to po dobrém nepůjde a že to musí zařídit jinak. A zařídil!

Krátce poté umřela žena na krvácení, když si Tokár šel kupovat banán… A zavadil přitom o spoušť pistole FN 7,65, kterou měl „omylem“ v tašce z igelitu, co si nesl na ty banány. S tlumičem!!! No a ten tlumič, jak se prokázalo, byl vyroben v servisu Hugera a P. na Palmovce, kde oni prodávali auta.

Police zjistila, že tam byl i zkoušen. Nojo, na toto se ale pak „zapomnělo“. Co se nehodilo do verze, oblíbené i novináři, to se prostě zapomnělo. Vyšetřování skončilo, zapomeňte! Musím skončit, přeberte si to

Konec krále diskoték, už nechtěl žít

Užíval si život jako král – bohatství, krásné, ve většině nahé ženy, moc. O to zoufalejší byl jeho konec. Pokus o vzkříšení slavného Discolandu Sylvie po propuštění Ivana Jonáka zkrachoval. Zemřel zklamaný, nemocný a osamocený.

Krátce před tím, než Jonák doma 24. února 2016 zemřel, ho navštívil jeho dlouholetý kamarád Jindřich Popelář, vicemistr světa v kulturistice. Byl to on, kdo mu zavolal naposledy záchranku. „Strašně se rozčílil, a když přijeli, poslal je pryč. Byl inteligentní, podle mě věděl, že umírá a tuto cestu si zvolil,“ řekl po jeho smrti Blesku Popelář a popsal poslední dny discokrále.

„Stěžoval si, že mu máma odmontovala záchod a on musel chodit do kbelíku.“

„Čtyři dny před smrtí mi volal a říkal, že už nechce žít, že deset dnů nejedl.“

„Jen pil a kouřil jednu cigaretu za druhou. Byl apatický, špatně artikuloval, stěží se zvedal z křesla a sotva držel rovnováhu.“

„Měl cukrovku a infekční onemocnění tzv. růži. Nohu měl černou a krvavou. Jsem přesvědčený, že zemřel na otravu krve.“

„Stěžoval si, že všechno ztratil, že po něm všichni i rodina chtějí jen peníze, že každý, s kým po návratu z vězení přišel do styku, na něm chtěl jen vydělat a zviditelnit se vedle něj.“

„Říkal, že celé dva roky, co vyšel z kriminálu, žil řádně, ale že to v tomhle státě nejde, že je to jiné, než to bylo, a že mu v base bylo lépe.“