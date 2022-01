Ivan Jonák se za minulého režimu živil jako vekslák, popelář a především jako taxikář. V roce 1983 se oženil s Ludvikou Pecharovou. Jeho život zásadně změnila revoluce. „Přišlo mi to jako dobrý muzikál, který nejdřív běžel podle svého scénáře, ale pak se to nějak vymklo,“ popsal sám Jonák ve vlastní knize s názvem Sex, disco, revoluce! Tu napsal ve vězení a vyšla až po jeho smrti v roce 2019.

Po revoluci se Jonákovi podařilo díky svým kontaktům založit společně s německým společníkem Helmutem Hugerem noční podnik s názvem Discoland Sylvie. Ten byl otevřen v roce 1992 a scházeli se tam nejrůznější významné osobnosti tehdejší doby. V Discolandu hrála taneční hudba, byl tam bar, striptýz a mnoho dalšího.

Jonák se tehdy těšil velké oblibě a okázale dával najevo svůj majetek. Velmi známá se stala například fotografie, která ho zachytila, jak se projíždí v centru Prahy v mercedesu s nahými ženami. Liboval si také ve výstředním oblečení a pořídil si medvěda a krokodýla.

Vražda Ludviky

S manželkou se po několika letech rozešli a Ludvika si otevřela stánek se zeleninou. Její sousedé údajně vůbec netušili, že byla manželkou Jonáka. V dubnu 1994 byla Ludvika zastřelena právě ve svém stánku. Zavraždil ji nájemný vrah Jiří Tokár, kterého najal její mafiánský exmanžel. Důvodem její smrti měl být spor o Discoland Sylvia, který chtěla Ludvika prodat.

Za to, že si objednal vraždu své manželky si Jonák nakonec odseděl 18 let ve vězení a přišel o všechno. Ke svému činu se nikdy nepřiznal a tvrdil, že jde o spiknuti. Po propuštění v roce 2014 nejprve zamířil na hrob své manželky a pak do Discolandu Sylvie. Snažil se sice obnovit svou někdejší slávu, ale zrovna dvakrát mu to nevyšlo. Svobody si užíval pouhé dva roky. V dubnu roku 2016 zemřel na zdravotní komplikace spojené s cukrovkou.

Jonák v Devadesátkách

Nájemné vraždě Ludviky Jonákové se věnuje také druhý díl minisérie Devadesátky od České televize. Ten zatím slaví úspěch, jeho první díl si v neděli 9. ledna pustilo 1,883 milionu diváků starších patnácti let. Scénář k minisérii napsal bývalý elitní kriminalista Josef Mareš. Seriál se věnuje notoricky známým případům z devadesátých let a ukazuje především práci tehdejší policie, která to v té době neměla vůbec jednoduché.

Ivana Jonáka v Devadesátkách ztvárnil herec Michal Novotný a sklízí za svůj herecký výkon samou chválu. Pozitivních reakcí se dočkal jak od diváků na internetu, tak od svých přátel. „Chodí mi i esemesky od kamarádů, že Jonák ožil,“ prozradil Novotný Blesku a doplnil, že se domnívá, že obrovskou zásluhu na tom mají také maskéři.