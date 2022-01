Dvaatřicetiletého Jiřího Vrbu někdo zastřelil samopalem v pražské Michli 21. listopadu 1993. Jeho smrt dodnes nebyla objasněna, přestože v roce 2013 přišla nová naděje a vypadalo to, že speciální tým Tempus případ vyřeší, obvinění byli nakonec obžaloby zproštěni. Záhadnou vraždou začíná také nový kriminální seriál České televize, Devadesátky, jehož první díl měl premiéru v neděli 9. ledna.

Jiří Vrba byl podnikatel a bodyguard, údajně se také živil vymáháním dluhů. Zemřel ve svém mercedesu. Podle vyšetřování byl zastřelen osmnácti ranami ze samopalu škorpion. Kulky zasáhly především horní část těla, trup a hlavu.

Případem se kriminalisté v devadesátých letech zabývali rok a půl, bohužel se jim nepodařilo nalézt dostatek důkazů, aby mohli někoho z vraždy obvinit. Případ byl proto odložen. O dvacet let později, pouhý měsíc předtím, než by došlo k promlčení, to vypadalo, že nakonec bude objasněn.

V roce 2013 se jím zabýval speciální tým Tempus, který obvinil z nájemné vraždy čtyři muže. Prý se jim podařilo najít svědka, který se po letech přestal bát a promluvil. Údajně mělo jít o nájemnou vraždu a muži měli za vraždu Vrby obdržet 100 tisíc korun, od koho se však zjistit nepodařilo.

Nicméně trest nakonec nepadl a všichni čtyři obvinění byli zproštěni obžaloby pro nedostatek důkazů. Hlavní svědek Miroslav D. totiž nebyl stoprocentně důvěryhodný - k soudu přišel prý opilý - a další důkazy byly pouze nepřímé.

Tento případ se objevil v prvním dílu nového seriálu Devadesátky. Scénář k němu napsal bývalý kriminalista Josef Mareš, který si v Devadesátkách dokonce sám zahrál. „Je pro nás důležitý pohled jeho samotného i jeho kolegů – tedy lidí, kteří kauzy prožili,“ uvedl k tomu režisér Peter Bebjak. Šestidílná minisérie se věnuje případům, které jsou obecně velmi známé a v médiích velmi propírané. Sám Mareš uvedl, že v tomto ohledu neukazují nic nového. „My jsme je jen dali dohromady a napsali příběh, jak se tyto případy udály z pohledu samotné policie,“ sdělil bývalý kriminalista s tím, že případy a jejich vyšetřování jsou autentické, ale vedlejší příběhy a životní osudy vyšetřovatelů jsou zcela vymyšlené.