Souseda ze Sence u Plzně, domu s čp. 149, si lidé nemohli vynachválit. „Je to takový slušný člověk, milovník přírody, ptactva a bylinek,“ říkali. U vína je bavil historkami o tom, jak v mládí přežil potopení Titaniku. Hubert Pilčík (†59), narozený 14. října 1891 v Novém Hrozenkově na Vsetínsku, zůstával bodrým společníkem, byť osud jemu a jeho o 11 let mladší choti Antonii nedopřál děti. Vše pak roku 1951 změnil požár opuštěné hájenky 6. března a šokující nález 20. července. Poprvé požářiště odhalilo ostatky muže, v létě pak dvě děti při hře mrtvolu ženy. Totožnost první oběti vraždy se zjistit nepodařilo, v druhé pak vyšetřovatelé poznali Renatu Balleyovou (†31) od níž vedly stopy k Pilčíkovi. Zatčen byl 6. září. I otrlé kriminalisty pak mrazilo nad tajemstvími, která ukrýval.

Čtyři měsíce držel 12letou Danielu dlouhé hodiny v tomto zařízení, dva měsíce z toho ji i znásilňoval. | Blesk – Z. Schnapka, Muzeum PČR, Prima TV, Česká televize

Mučil, znásilňoval, zabíjel

Nejen, že jeho dům byl plný lupu, o který obíral zavražděné – zbraní, osobních věcí, dokladů a oblečení obětí, včetně třeba dvanácti luxusních dámských kožichů. V kozím chlívku Pilčkova stavení bylo nalezeno mučicí zařízení se spoutanou 12letou Danielou. Kdyby policisté přišli o tři dny později, i ona už by byla mrtvá. Pilčík ji tu držel měsíce i 16 hodin denně připoutanou koženými popruhy k prkenné podložce s hlavou uvnitř bedny s dvojitými stěnami vyplněnými hadry, aby nebyl slyšet její křik a pláč, když ji trýznil a znásilňoval. Následně se potvrdilo, že ten „milý muž“ byl zvrhlý sadista a vrah. Obviněn byl nakonec z pětinásobné vraždy, všeobecného ohrožení, také ze znásilnění či týrání.

Spravedlnosti unikl

Pilčík se s policisty nepáral. Nespolupracoval, přiznal jen to, co musel pod tíhou důkazů. Všichni tak byli přesvědčeni, že jeho obětí mohlo být víc, nejspíš kolem deseti. Své skutky utajil před sousedy i svou ženou a pravdu o nich si vzal záhy do hrobu. Nad ránem 9. září 1951, před 70 lety, se ve své cele oběsil na dvou svázaných kapesnících. Jeho dům osiřel, nikdo tu nechtěl bydlet, ani na něj jen pohlédnout. Překvapivě stavbu pak koupil plzeňský kriminalista Jan Znamenáček, muž, který Pilčíka dopadl. Po tom zůstal jen hrozivý exemplář. Plzeňský Ústav soudního lékařství Pilčíkovu hlavu naložil do lihu, aby sloužila vědeckým účelům při studiu mozkových anomálií brutálních psychopatů.

Převaděčovu ženu lákající coby „strýček“ oběti do bažin ztvárnila Stella Zázvorková. | Blesk – Z. Schnapka, Muzeum PČR, Prima TV, Česká televize

Stal se vzorem Bestii

Hubert Pilčík byl po únoru 1948 jedním z převaděčů lidí, kteří přes Šumavu utíkali do Bavorska. Zpočátku jich řadu skutečně dostal na Západ, ale většinu uprchlíků na odlehlých místech zabil a okradl. Jeho případu využili autoři při psaní dílu Bestie pro seriál 30 případů majora Zemana (1974). Pilčíkova osoba byla rozdělena do dvou postav, převaděče (Vladimír Stach, †48) a jeho ženy (Stella Zázvorková, †83). Také skutečný zločinec nechával psát třeba právě vězněnou Danielu dopisy, kterými přesvědčoval blízké zavražděných, že je v pořádku převedl. A jako v seriálu i ve skutečnosti napomohla odhalení jmen obětí identifikace podle zubů.