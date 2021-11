Dennis Rader děsil Wichitu v americkém Kansasu tři desetiletí. Tak dlouho dokázal žít dva životy najednou. Před svou manželkou Paulou Dietzovou vystupoval jako zodpovědný člověk, přitom mezi lety 1974 až 1991 mučil a zabíjel ženy. Paula s ním žila neuvěřitelných čtyřiatřicet let, aniž by měla tušení, co se děje. Její muž přitom pod podlahou rodinného domu skrýval důkazy o svých činech. Policie ho dopadla až v roce 2005 poté, co omylem odhalil svou identitu, když jim posílal posměšné dopisy. Po Raderově zatčení Paula utekla z Kansasu a rozvedla se s ním.