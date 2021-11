Luis Garavito sprovodil ze světa 190 dětí, chtěli ho propustit.

Nejhorší sériový vrah, který má na svědomí 190 dětí ve věku 8 až 16 let, by teoreticky mohl být brzy propuštěn. Odpykal si totiž polovinu vyměřeného trestu a choval se prý příkladně. Propustit ho navrhla vězeňská služba. Zrůda z Kolumbie svým obětem podřezávala hrdla, před smrtí je mučila a znásilňovala.

Luis Garavito (64), v Latinské Americe zvaný hlavně jako Monstrum nebo Bestie, je bezpochyby jedním z nejhorších známých sériových vrahů v historii. V Kolumbii mezi lety 1992 a 1999 zavraždil minimálně 190 bezprizorných dětí ve věku 6 – 18 let, většinou chlapců. Možná jich ale byly až čtyři stovky! K vraždám, za které byl odsouzen, se Garavito přiznal.

Garavito se nezdráhal v přestrojení své oběti lákat na sladkosti, jídlo nebo příslib peněz a práce a pak je v lesích znásilňovat a brutálně mučit. Od soudu dostal 1 853 let za mřížemi, v Kolumbii se ale i nejhorší zločinci zavírají maximálně na pouhých 40 let a po uplynutí poloviny trestu mají dokonce šanci se dostat na svobodu.

To by se kupodivu mohlo týkat i Garavita, který je teď zavřený už 22 let. Národní vězeňská služba totiž možnosti navrhnout propuštění nejhoršího sériového vraha světa v květnu 2021 využila! Důvodem k tomuto rozhodnutí podle Daily Star bylo jeho příkladné chování po celou dobu pobytu ve vězení, kde vystudoval vysokou školu a údajně se připravoval na dráhu politika.

Soud ale v říjnu 2021 návrh na propuštění sériového vraha naštěstí rázně zamítl. Oficiálním důvodem k tomu bylo, že dosud nezaplatil pokutu ve výši v přepočtu necelého milionu korun. Garavito si tak bude muset zajít chuť na své „velkolepé“ plány – po propuštění totiž prý chtěl pomáhat zneužívaným dětem.

K případu šíleného Monstra se vyjádřil i kolumbijský prezident Iván Duque, když byl na klimatické konferenci OSN ve skotském Glasgow. „Rozhořčilo mě, že někdo mohl byť jen navrhnout propustit tu bestii na svobodu,“ uvedl podle Daily Star prezident. „Vláda takovou možnost ani náznakem nepodporuje,“ dodal Duque.

Garavito před soudem, než ho poslali za mříže, vypověděl, že ho ke zločinům pudila touha po pomstě na společnosti. Jak napsal web španělského deníku El País, i jeho samotného měli od útlého věku znásilňovat dva sousedé a jeho otec ho prý neustále bil.