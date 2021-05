Fourniret, který trpěl Alzheimerovou chorobou a problémy se srdcem, byl v nemocnici od 28. dubna, uvedlo dříve francouzské ministerstvo spravedlnosti. Podle listu Le Parisien byl v umělém spánku.

Fourniret byl nejprve v roce 2008 odsouzen na doživotí za vraždy a znásilnění sedmi žen a dívek ve věku od 12 do 21 let. Jeho bývalé manželce Monique Olivierové soud za napomáhání k těmto trestným činům z let 1987 až 2001 uložil stejný trest.

Pár byl dopaden v roce 2003, když se jedné dívce, kterou unesl, podařilo utéct a pak poznat auto únosců. Při dalšímu procesu před třemi lety soud Fournireta potrestal dalším doživotím za vraždu z roku 1988, Olivierová dostala 20 let za spolupachatelství.

Počtem vražd, jež jsou mu přičítány, se Fourniret řadí mezi největší francouzské zločince posledních desetiletí. Jeho úmrtí však přineslo zklamání několika rodin, které doufaly, že se jim podaří odsouzeného vraha dostat před soud i v případě jejich zmizelých příbuzných.

Fourniret se narodil v roce 1942 v Ardenách u francouzsko-belgických hranic. Byl třikrát ženatý a měl pět dětí. V letech 1967, 1984 a 1987 byl odsouzen za několik sexuálně motivovaných útoků. Ve vězení se přes inzerát setkal s třetí manželkou Olivierovou, ke které se po propuštění nastěhoval.

Pár se rozvedl v roce 2010. Olivierová Fournireta obvinila z několika dalších vražd, u kterých panovalo podezření, že je měl na svědomí.