Téměř sedm desetiletí strávil za mřížemi Joe Ligon. Rodák z Alabamy dostal ve svých 15 letech doživotní trest za loupež a vraždu. Dnes třiaosmdesátiletý trestanec se k činu tehdy přiznal, ovšem posléze obrátil a tvrdil, že je nevinný. Z vězení se však nedostal osmašedesát let, čímž se stal nejdéle trest si odpykávajícím mladistvým. Na svobodu se dostal až v letošním roce a rozhodl se promluvit o mládí stráveném za stěnami věznice a o svých plánech do budoucna.

Joe Ligon měl komplikovaný život od samého dětství. Vyrůstal se svými prarodiči z matčiny strany v alabamském městě Birmignham. Byl samotář, který neměl moc přátel a vyrůstal v nábožensky založené rodině. Podle svých slov si nejvíce vzpomíná na kázání svého druhého dědečka, na něž chodili každou neděli.

V pubertě se však stěhoval. Ve třinácti letech začal bydlet se svým tátou, mladším bratrem a dvěma sestrami ve Filadelfii. Škola mu nešla, neuměl číst ani psát. O dva roky později se dostal do problémů se zákonem.

V roce 1953 se potkal s neznámou partou. „Začali jsme od lidí škemrat peníze, abychom si mohli dát trochu vína a pak jedna věc vedla k druhé,“ uvedl v otevřené zpovědi pro britskou BBC. Noc však skončila krvavou potyčkou, při níž se zranilo šest lidí, a dva na následky zranění zemřeli.

Jednoho z nich měl pobodat Ligon, který se později přiznal k loupeži a k bodnutí jednoho člověka. Soud ho však poslal na doživotí do vězení za dvě vraždy prvního stupně. Partu, s níž zločin spáchal, údajně neznal. „Ani ty dva, které jsem znal, jsem neznal podle jména, ale podle jejich přezdívek,“ uvedl ve zpovědi s tím, že poté byl převezen na policejní stanici daleko od domova a držen pět dní bez možnosti kontaktu s právníkem ani svými rodiči.

„Začali nám dávat podepisovat prohlášení, které mě zapletly do vraždy. Nikoho jsem nezabil,“ uvedl Ligon, který v letošním roce vyšel z věznice jako svobodný člověk.

Ve vězení strávil 68 let. Cesta ke svobodě tak byla pro Ligona dlouhá. S pomocí svého právního zástupce Bradlyho Bridge, který ho zastupoval dlouhých patnáct let, se nakonec z vězení dostal. Bridge podle informací zpravodajského webu CNN uvedl, že doživotní trest za zločin, který spáchal Ligon jako mladistvý, je protiústavní.

Případ dotáhl až k federálnímu stoudu, který mu v listopadu roku 2020 dal za pravdu. Ligon byl propuštěn bezpodmínečně. „Dítě, které tyto trestné činy spáchalo v roce 1953, již neexistuje. Osoba, která vyšla z vězení v roce 2021, má 83 let, změnila se a již není hrozbou,“ uvedl Bridge.

Ligon se tak nyní musí přizpůsobit novému světu, který vůbec nezná a v tom mu pomáhá John Pace, bývalý trestanec, který se v současnosti snaží pomoci lidem s podobným osudem. Je koordinátorem filadelfského projektu na znovuzapojení propuštěných vězňů do běžného života.

„Ve vězeňském životě není moc věcí, které by vás k něčemu stimulovaly. Nesmíte se stýkat s lidmi. Vaše interakce jsou velmi omezené. Tak toho není moc, k čemu byste se mohli upnout,“ uvedl Pace, který skončil ve vězení v sedmnácti letech.

Ligon uvádí, že ve vězení byl život každý den stejný. „Budá vás v 6 hodin voláním: Postavte se na počítání, všichni, je čas počítání. V 7 hodin je čas na jídlo, v 8 hodin je čas na práci,“ uvedl s tím, že pracoval v kuchyni a v prádelně.

„Nezapletl jsem se do drog, ve vězení jsem nepil, nesnažil jsem se utéct. Byl jsem tak pokorný, jak jen jsem mohl. To, co mě vězení naučilo spolu s mnoha dalšími věcmi, je všímat si své práce, vždy se snažit dělat to, co je správné, držet se dál od problémů,“ popsal svých téměř sedm desetiletý jako trestanec.

Mimo vězeňské zdi si tak zvyká na věci, kterých si člověk, který žije celý život na svobodě, ani nevšimne. „Bylo to jako znovu se narodit, protože pro mne bylo vše nové. Zejména auta a vysoké budovy,“ uzavřel Ligon s tím, že by rád dělal to, co celou dobu ve vězení. Pracoval jako uklízeč nebo školník.

