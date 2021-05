Krejčířova právnička Nastasja Otrebskiová si postěžovala webu Independent Online, že její klient žije v nelidských podmínkách. „Nemůže jít na záchod, aniž by se mu ostatní nesmáli,“ popsala. Podle ní je Krejčíř neustále na samotce, jeho cela je daleko menší, než dovolují minimální standardy, a nemá přístup k pitné vodě.

Zároveň mu je údajně odpírána lékařská péče. Otrebskiková uvádí, že mu je dovoleno navštívit lékaře pouze tehdy, pokud zasáhne soud. „Nedostává se mu lékařského ošetření, když požaduje návštěvu lékaře nebo převoz do nemocnice, tak je to zamítnuto nebo ignorováno,“ uvedla Otrebsiková. „Nedávno byl převezen do nemocnice po mnoha měsících podávání žádostí,“ doplnila s tím, že ale mu byl sdělen výsledek vyšetření až tehdy, kdy s tím šel k soudu. Jeho schůzky s lékařem navíc prý nejsou soukromé, což ho stresuje.

Navíc kvůli neustálému světlu nemůže pořádně spát. Celu má prý umístěnou hned vedle kotle, ze kterého uniká kouř, a vězeň tak má problémy s dýcháním. Úřady ale všechna obvinění označily za nepravdivá. Od útěku Krejčíře z České republiky uplynulo téměř 16 let. Ve vězení je od roku 2013, v roce 2016 byl odsouzen k 35 letům vězení za pokus o vraždu, únos, mučení a obchod s drogami.

