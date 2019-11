Radovan Krejčíř (50), vězněný podnikatel, který si odpykává vysoký trest v Jihoafrické republice, v tichosti nabyl zpět své ztracené české občanství. O to přišel při útěku z Česka. Pomůže mu tento tah ve snaze o návrat zpět do vlasti?

Netají se tím, že se mu ve věznici Leeuwkop nedaleko Johannesburgu v Jihoafrické republice vůbec nelíbí. Uprchlý podnikatel Radovan Krejčíř si ve vzdálené zemi odpykává pětatřicetiletý trest, mimo jiné i za pokus o vraždu a únos. Stěžuje si na nedodržování základních lidských práv a usiluje o vydání do České republiky, kde by ho za mřížemi čekal zcela jiný komfort. O nejnovějším posunu v jeho případu informovaly páteční Lidové noviny.

Už v roce 2015 soud v Jihoafrické republice potvrdil vydání podnikatele do rukou české justice, ale Krejčíř ještě musí počkat na podpis od ministra spravedlnosti, který na dořešení situace evidentně nijak nespěchá. I tak ale Radovan Krejčír potají učinil další významný krok v návratu do jeho vlasti.

Podle zdroje LN totiž podnikatel získal zpět české občanství, o které přišel, když v roce 2005 utekl před českými soudy na exotické Seychelské ostrovy a na místě požádal, aby byl tamním občanem.

Krejčíř a jeho právní zástupci podle LN využili novelu zákona o státním občanství z roku 2013, která svým zněním umožňuje občanům zažádat si zpětně o pozbyté občanství. Podnikateli pak stačilo jediné. Sepsat prohlášení, že se domáhá svého občanství. Stát ho pak může odmítnout jen za jediné podmínky, a to faktu, že občanství nikdy neměl, což bylo v tomto případě nemožné.

Pro Radovana Krejčíře plyne z nabytí českého státního občanství několik výhod. Tou hlavní je, že se o něj musí zajímat Česká republika, která by měla zajistit, aby byla dodržována jeho lidská práva a bylo s ním zacházeno v jeho nejlepším zájmu, což plyne z Vídeňských úmluv o konzulárních stycích. Podle Lidovek se za Krejčířem už dokonce vypravili zástupci české ambasády v Jihoafrické republice, aby se informovali o jeho stavu a dodržování práv vězně.

V případě, že by jihoafrický ministr spravedlnosti podepsal extradici a Krejčíř by byl skutečně vydán zpět do Čech, putoval by pravděpodobně za své rozsáhlé podvody a daňové delikty do vězení na přibližně 15 let. U procesů, které proběhly v nepřítomnosti, má ale odsouzenec možnost požádat o jejich opakování.