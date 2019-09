Pokus o vraždu, únos nebo obchodování s drogami. Nechvalně proslulý český podnikatel, uprchlík před zákonem a následně vězeň Radovan Krejčíř (50) si odpykává v jihoafrickém vězení pětatřicetiletý trest za mnoho zločinů. Na podmínky v base si přitom již několikrát stěžoval. Jak nyní navíc vyšlo najevo, Krejčíř znovu usiluje o návrat do vlasti. V Česku by se totiž mimo jiné mohl dočkat i zkrácení trestu.

Česká televize získala dokument, v němž se Radovan Krejčíř písemně zavázal, že se nebude bránit svému případnému vydání úřadům České republiky. Stále však ještě nemá vyhráno. Definitivní rozhodnutí o jeho vydání do domoviny totiž má na starost jihoafrický ministr spravedlnosti.

I když s jeho stanoviskem všechno stojí a padá, politik se stále nevyjádřil, přestože lhůta pro verdikt vypršela už v loňském roce. Ministerstvo zahraničí JAR na dotaz, kdy rozhodnutí padne, vůbec nereagovalo. Africkému státu by přitom mohlo vydání Krejčíře do Česka vytrhnout finančně náročný trn z paty.

Krejčíř stál JAR už 300 milionů

Věznění usvědčeného kriminálníka z malé středoevropské země totiž stálo tamní státní finance už v přepočtu přes 300 milionů korun. Krejčíř má přitom hned dva důvody, proč stát o vydání „domů." Tím prvním je možné zkrácení trestu.

Jeho výše bude stejná jako v JAR. Může však požádat o jeho podmínečné zkrácení. Mohl by také zvrátit rozhodnutí tuzemských soudů. Ty by jinak musely v případě jeho návratu do Česka počítat, že by projednávaly některé jeho české zločiny znovu. Krejčíř byl přitom v Česku pravomocně odsouzen na 15 let za mřížemi.

Falešný podpis mrtvého Grosse

Do vězení měl jít mimo jiné za plánování vraždy, pokus o tunelování miliard korun ze společnosti Čepro a za padělání peněz i směnek. Jedna ze směnek měla hodnotu 60 milionů korun a byl na ní falešný podpis někdejšího předsedy ČSSD a expremiéra Stanislava Grosse (†45), který zemřel po boji s Amyotrofickou laterální sklerózou.

„Pokud pominou důvody, pro které byl obžalovaný stíhán jako uprchlý, a byl pravomocně odsouzený, tak má právo požádat, aby bylo konáno hlavní líčení znovu. To znamená, že tento odsuzující rozsudek by byl zrušen a pravděpodobně by tato osoba byla vzata do vazby,“ řekla mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci.

Požár vily

