Naďa z Československa měla být Epsteinovou lesbickou otrokyní: Pomáhala mu, tvrdí oběť

Byla Čechoslovačka Naďa M. (33) oběť? Vypadá to, že spíše spolupachatelka! Alespoň to vyplývá z výpovědi dívky, která byla pedofilním milionářem Jeffreym Epsteinem (†66) nucena, aby s ní měla lesbický sex a později i trojku. Finančník obviněný ze zneužívání nezletilých a kuplířství s lidmi spáchal ve vazbě podle všeho sebevraždu.

Web Heavy.com přinesl o rodačce z tehdy československých Košic více než šokující informace. Ty zjistil detektiv Joseph Recarey z výpovědi nejmenované dívky v roce 2005, kterou Epstein rekrutoval do svého harému nezletilých. Podle ní milionář o Nadě neustále mluvil jako o sexuální otrokyni, kterou si od její rodiny koupil z Východní Evropy.

Epsteinův (†66) dům hříchů: Hrůzy odhalil po policejní razii

Zneužívaná náctiletá popsala Naďu jako Epsteinovu asistentku, která na ni čekala často nahá v posteli. Milionář jí platil, aby s ní měla orální sex. Při něm je pozoroval. Tyto placené hrátky nakonec vyústily v sex ve třech a skupinové orgie. „Stal se z toho postupně rituál,“ vypověděla dívka Recareymu. Z nuceného lesbického sexu se jí dělalo špatně. V roce 2007 byla Naďa obviněna ze spolupráce s Epsteinem.

Práskla prince a dostala imunitu

Protože ale nakonec vypovídala proti němu a ve své výpovědi uvedla, že Epsteina často navštěvoval anglický princ Andrew, který z toho má dodnes ostudu, byla jí zajištěna imunita. Poté, co svědčila proti Epsteinovi, si Naďa raději změnila jméno na Nadia. Podle záznamů Čechoslovačka pracovala od 14 let jako modelka v agentuře MC2, v níž měl Epstein svůj podíl.

Dětská milenka kanibala se vrátila do školy: Valerie (12) se dětem chlubila, že jedla lidské maso!

Jenže to prý není vůbec pravda. „Ta dívka u nás nikdy nepracovala, nikdy nebyla modelka. Žila u něj (Epsteina – pozn. redakce), ale pak zmizela,“ prohlásila účetní MC2 Maritza Vasquezová. „Nikdy ve skutečnosti jako modelka nepracovala,“ dodala. To jen potvrzuje tvrzení, že byla Epsteinovou sexuální otrokyní a poté nejspíš i spolupachatelkou. Naďa však přesto tvrdila, že modelkou byla.

Pilotka se strachem z létání

Jakožto pozdější pilotka magazínu Plane & Pilot tvrdila, že se do oblak dostala tak, že se jako modelka bála létání, což jí nedělalo při cestování dobře. Aby se zbavila svého strachu, poprosila prý kamaráda pilota, aby jí pomohl s lekcemi létání. On ji povzbudil, ať to zkusí na letišti Lantana ve Floridě. „A bylo to! Zamilovala jsem se tam do létání,“ prohlásila sama Naďa.

Záhadná smrt dětské miss (†6): Podaří se případ vyřešit po více než 22 letech?

Dnes je z ní kromě pilotky i byznysmenka a vlastní společnost Aviloop. Ta zprostředkovává příznivcům létání slevy na lekce pilotování nebo například na oblečení. Registrována je v New Yorku a sídlit by měla v budově, která je napsána na Epsteinova bratra Marka. Dovolat se tam ale nedá. Naďa byla hodně aktivní na sociálních sítích. Kvůli jménu Gulfstream Girl, které používala, se ale dostala do právních problémů.

Zabil se sám, nebo mu někdo pomohl

Jméno na sociálních sítích si raději změnila a všechny její profily byly smazány nebo jejich přístupnost změněna na privátní. Epstein podle všeho spáchal sebevraždu 10. srpna letošního roku. Podle pitvy měl zlámaný vaz. Objevují se ale také konspirační teorie, podle kterých měl být pedofil zavražděn, nebo si měl zaplatit, aby mu někdo se sebevraždou pomohl.