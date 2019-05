Dětská milenka kanibala se vrátila do školy: Valerie (12) se dětem chlubila, že jedla lidské maso!

Ostře sledovaný případ Zvěreva, který se přiznal, že zabil a snědl Alexandera Popoviče (†21), skončil jeho smrtí. Úchylný kanibal zemřel v dubnu v nemocnici po čtyřměsíčním kómatu. Do toho upadl poté, co se ve vězeňské cele pokusil spáchat sebevraždu.

Sex s dvanáctiletou dívkou

Jeho komplickou byla právě Valerie, o které mluvil jako o své přítelkyni a se kterou měl zakázaný sex. Dívka, která pomáhala s vařením lidského masa, byla po provalení vraždy Popoviče poslána do sirotčince a soukromé školy v Krasnodarském regionu. Pedofil a kanibal krmil Valerii (12) lidským masem: Porcování oběti (†21) přehrál detektivům ze záznamu

Valerie, která za své činy pykat nebude kvůli nízkému věku, se ve škole dětem pochlubila, jak jedla lidské maso. „Nikdo by neznal její identitu, jenže měsíc poté, co začala chodit do školy s našimi dětmi, jim vypráví detaily, co se stalo,“ řekl podle britského listu Daily Mirror jeden z rodičů.

Chlubila se dětem, jak chutná lidský mozek

„Řekla jim, jak chutná lidský mozek,“ dodal. „Moje dítě se bojí chodit do školy poté, co mluvilo s touto dívkou. Žádáme, aby zmizela z vesnice a byla umístěna do speciální školy daleko od našich dětí,“ dodala nejmenovaná matka. Děsivé detaily z hostiny kanibalů: Srdce je sladké, mozek chutná lépe, popsala 12letá Valerie

Podle ředitelky sirotčince Antoniny Tsibulevskayové je Valerie absolutně normální dítě bez jakýchkoliv deviací. „Nikoho nezabila. Ostatní děti za ní chodily a ptaly se na detaily kanibalismu,“ brání ji.