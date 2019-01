„Upír kanibal“ zabil svou matku a vypil její krev. Policii uprchl

Na Nový rok ve vesnici Ramakachhar poblíž indického města Korba došlo brutálnímu činu. Pověrčivý Dilip Jadav (27) brutálním způsobem zavraždil svoji matku. Rozsekal ji na kousky a vypil její krev. Tělesné ostatky následně spálil u nich v domě. Matku prý předtím nařkl za to, že zpackala jeho svatbu. Také ji vinil ze smrti svého bratra a otce.

Vánoční pomníčky: Případ „Pražského řezníka“: Trup našli na Štědrý den, ruce slepil páskou

Svědkyně Samiran Jadav popsala hrůzný incident. Pověděla, že se připlížila ke zdi jejich domu poté, co slyšela podivný hluk. „Chvěla jsem se strachem a přitiskla se na zeď, když jsem viděla tento bestiální čin,“ oznámila policistům. „Viděla jsem, jak Dilip svou matku udeřil sekerou do hlavy, do krku a do hrudi.“

„Potom začal olizovat její krev, která vytékala z jejich ran, zatímco bojovala o poslední dech,“ řekla Samiran, jež poté utekla domů, kde se choulila a bála se o vlastní život. Několik dní o tom nedokázala nikomu povědět.

Zabil svou bývalou ženu. Aby obelstil policii, po několik měsíců updatoval její Facebook

Policista Jaiprakash Badhai oznámil, že jeho kolegové byli velice překvapení, když Samiran přišla na stanici a podala svědectví. Policie tento incident označila za kanibalismus. Vyšetřovatelé nalezli v domě popel, ohořelé kosti a cákance krve po podlaze a na stěnách. Dále objevili kusy lidského těla a zakrvácenou sekyru. Věří, že Jadav zavraždil svoji matku jako lidskou oběť poté, co přečetl knihy o černé magii. Sousedé o něm tvrdí, že byl posedlý čarodějnictvím a často mluvil o lidských obětech. Po vraždě uprchl a policie zahájila rozsáhlé pátrání.