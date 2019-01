Řidič najel do skupiny lidí: Zabil vlastního syna (†2)!

Lucemburčan najel do skupiny lidí, zabil vlastní dítě.

Muž v lucemburském městě Wiltz najel do skupiny lidí a zabil při tom vlastní dvouleté dítě. Čtyři lidé, včetně dalšího dítěte, byli při středečním incidentu zraněni.

Vyšetřovatelé předpokládají, že 47letý muž takto řešil vztahový problém. Mezi oběťmi je i bývalá partnerka pachatele. Vánoční vrah Vladimír Lulek ubodal manželku a 4 děti: Po jeho popravě si dal kat panáka rumu

Vyšetřovatelé jsou přesvědčeni, že Lucemburčan do skupinky pěších, dvou matek s kočárky a jednoho dalšího člověka, najel úmyslně. Muž byl zadržen a soudce ho ve čtvrtek večer poslal do vyšetřovací vazby. Zranění lidé byli převezeni do nemocnice.