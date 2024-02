Poslední poprava na území ČR: Vrah Lulek ubodal manželku a 4 děti! Kat mu dal provaz a šel na panáka

Jako poslední člověk u nás si 14. ledna 1988 vyslechl trest smrti, poslední česká poprava následovala 2. února 1989. Bestiální čin společností zatřásl. Co všechno měl Vladimír Lulek na svědomí?

Když se vracel opilý Lulek dva dny před Štědrým dnem 1986 domů do bytu v Předměřicích nad Labem, chybělo k jedné z nejhorších vražd jen pár minut. Po hádce zasadil na schodišti domu své ženě 36 ran nožem, pobodal sousedku Lenku Buriánovou a poté se zabarikádoval v bytě. Tam ubodal tři děti své ženy a nejmladší dceru, která byla jejich společná.

U soudu nejdříve hrál na to, že je psychicky nemocný, neprojevoval lítost, a dokonce držel hladovku. „Nevím, proč jsem tady. O tom, že bych zabil manželku a všechny děti, nic nevím. Nic jsem jim neudělal, jsou doma,“ tvrdil Lulek.

Po odsouzení k trestu smrti ale povolil. „Že mě tak odsoudili po právu, které na to mají, za to si mohu sám. Moc toho lituji. Měl jsem je všechny rád. Teď nezbývá než čekat, kdy to budu mít za sebou. Bude to pro mě jen vysvobození,“ psal rodičům.

Ve svých 33 letech si dokázal vytvořit Vladimír Lulek velmi špatnou pověst. Rodák ze Šťáhlav u Plzně byl už předtím čtyřikrát soudně trestán, navíc chodil domů pravidelně opilý. Chybějící nechuť k násilí a alkohol vyrobily smrtící koktejl.

Podle vzpomínek tehdejšího člena soudního senátu Jana Šulce byl trest smrti jasnou volbou. „V rámci závěrečné porady senát neprožíval srdceryvné rozhodování. Děsivý následek a závěr znalců, že náprava je vyloučena, v podstatě neumožňovaly jiný závěr. Během procesu byl Lulek pohublý hladovkou a k soudu jezdil kvůli slabosti na invalidním vozíku. Jediná reakce přišla až po vyhlášení rozsudku, kdy několikrát vzdychl.“

U posledního životního okamžiku odsouzeného byl kat, dva pomocníci, náčelník věznice, soudce a lékař. Spoutaný odsouzenec byl tunely pankrácké věznice přiveden k šibenici, lékař ho zkontroloval a kat s pomocníky mu dali na krk oprátku. Pod odsouzeným se potom propadla podlaha a zlomil si vaz. Kat pak odešel na panáka rumu.