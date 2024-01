Nekonečný spor o bratry Mašíny: Vraždili pro větší dobro? Film o jejich úprku premiérově na Netflixu

Zinscenované popravy, strach, propaganda, ale i neutišitelná euforie z osvobození. Ano, padesátá léta rozhodně nepatřila mezi nejšťastnější období naší historie. Kromě jiných se proti radikálnímu režimu komunistů postavili také Ctirad a Josef Mašínovi, a to se zbraní v ruce.

Pro jistotu ho podřízli

Podle bratrů a jejich podobně smýšlejících kamarádů komunistický režim jen terorizoval a ničil. Proti komunistům se proto rozhodli vystoupit razantně. K tomu ovšem potřebovali zbraně. Podnikli proto několik přepadovek stanic SNB. Ne vždy se jim povedlo vytoužené zbraně získat, zato se jim při tom pokaždé podařilo někoho zabít.

Při jejich činnosti zemřelo šest lidí. V Československu zabili dva příslušníky SNB a účetní a v NDR tři policisty. Ctirad Mašín v roce 2010 uvedl, že získat zbraně, které poté člověk nepoužije je čistá hloupost. Podle něj se jednalo o darebáky.

Došlo jak na omráčení chloroformem a podříznutí, dokonce i na střelbu. V roce 1952 skupina přepadla auto, ve kterém účetní převážel mzdy: „Mašín viděl ve zpětném zrcátku, jak otec sahá do saka pro takovou malou pistolku. Tak se otočil a zastřelil ho. Pak tvrdili, že když měl otec zbraň, že musel být s režimem. Jenže každému, kdo převážel hotovost, dali takovou malou pistolku, takovou hračku,“ řekl v exkluzivním rozhovoru pro Blesk pozůstalý syn Josef Šťastna.

Amnestie a úprk přes Krušné hory

Peníze měly sloužit k osvobození jednoho z bratrů, který po nepovedeném útěku do zahraničí strávil 22 měsíců v uhelném dole. Nikdy se však k tomuto účelu nepoužily.

A to díky amnestii prezidenta Zápotockého v roce 1953. Mezi předčasně osvobozenými byl i právě Ctirad Mašín. A pak nadešel 3. říjen 1953.

Pětičlenná skupina se rozhodla definitivně uniknout do zahraničí přes Krušné hory do Západního Německa, aby se poté přidala k americké armádě a tím se mohla podílet na zničení komunistického režimu.

Cesta to byla divoká a nebezpečná, ani počasí jim nepřálo. Trpěli hlady, vkrádali se do stodol a došlo také na přestřelky s policisty. Při nich zemřeli lidé na obou stranách. Až nakonec zůstali jen bratři Mašínové a jejich kamarád Milan Paumer. Do Západního Berlína se třem přeživším podařilo uprchnout. Pak zamířili do Ameriky, kde všichni zůstali a do své rodné země se již nikdy nevrátili.

Příběh Mašínů završil film Bratři

Ctirad Mašín zemřel v roce 2011, Milan Paumer o rok dříve. Josef Mašín dodnes žije v Kalifornii. O jejich zběsilém útěku natočil minulý rok režisér a vzdálený příbuzný obou bratrů Tomáš Mašín celovečerní film s názvem Bratři. Snímek, v němž zazářila dvojice herců Oskar Hes a Jan Nedbal, mimo jiné získal 15 nominací na Českého lva. Film je od 31. ledna možné shlédnout na streamovací platformě Netflix.

Otázka zůstává, bojovali bratři Mašínové pro vyšší dobro, či se jednalo o prachsprosté vraždy bez motivu?